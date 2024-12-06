Через зрив опалювального сезону у Кривому Розі відкрили кримінальне провадження

Через зрив опалювального сезону у Кривому Розі відкрили кримінальне провадження
За фактом недбалих дій, внаслідок яких у Кривому Розі без тепла залишилось майже 1000 будинків міста, відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України, пише LB.ua.

Очільник міністерства Олексій Кулеба зазначив, що у Кривому Розі вже вдалося відновити теплопостачання у 1513 об'єктах.

Без тепла залишаються 443 житлових будинки, з них до 245 опалення не подавалось з початку опалювального сезону, а 198 тимчасово відключені для усунення втрат теплоносія. До ремонту наразі залучили 66 бригад, зокрема з 11 регіонів України.

Кулеба додав, що оперативна ситуація в місті перебуває під контролем Штабу управління з ліквідації наслідків аварій під координацією заступника Міністра розвитку громад та територій України Тимура Ткаченка.

Критична ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі виникла наприкінці листопада, тоді у місті без тепла залишилися 934 житлові будинки, заклади охорони здоров'я та освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Кривий Ріг, опалювальний сезон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через зрив опалювального сезону у Кривому Розі відкрили кримінальне провадження
Сьогодні, 19:07
Жінка перебуває за кордоном: на Волині чоловік пошкодив вікно і пограбував будинок односельчанки
Сьогодні, 18:08
Частину Чорнобильської зони передадуть прикордонникам: у ДПСУ пояснили для чого
Сьогодні, 17:23
На Волині однорічна дитина опинилась за зачиненими дверима квартири
Сьогодні, 16:37
Роль Святого Миколая волинський актор виконує 30 років поспіль
Сьогодні, 16:13
Схожі новини
Без опалення досі - 130 тисяч людей: як «Луцькводоканал» допомагає Кривому Рогу, який лишився без тепла Без опалення досі - 130 тисяч людей: як «Луцькводоканал» допомагає Кривому Рогу, який лишився без тепла
05 грудень, 13:41
Волиняни допомагають відновлювати теплопостачання у Кривому Розі після ракетної атаки росії Волиняни допомагають відновлювати теплопостачання у Кривому Розі після ракетної атаки росії
03 грудень, 18:11
У Кривому Розі росія убила матір та трьох діток, найменшій - два місяці: вижив лише чоловік У Кривому Розі росія убила матір та трьох діток, найменшій - два місяці: вижив лише чоловік
12 листопад, 10:07
У Луцьку ліквідували витоки на тепломережі У Луцьку ліквідували витоки на тепломережі
01 листопад, 07:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через зрив опалювального сезону у Кривому Розі відкрили кримінальне провадження
Сьогодні, 19:07
 0
Жінка перебуває за кордоном: на Волині чоловік пошкодив вікно і пограбував будинок односельчанки
Сьогодні, 18:08
 0
Частину Чорнобильської зони передадуть прикордонникам: у ДПСУ пояснили для чого
Сьогодні, 17:23
 0
На Волині однорічна дитина опинилась за зачиненими дверима квартири
Сьогодні, 16:37
 0
Роль Святого Миколая волинський актор виконує 30 років поспіль
Сьогодні, 16:13
 0
Медіа
відео
1/8