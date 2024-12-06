Через зрив опалювального сезону у Кривому Розі відкрили кримінальне провадження





Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України, пише



Очільник міністерства Олексій Кулеба зазначив, що у Кривому Розі вже вдалося відновити теплопостачання у 1513 об'єктах.



Без тепла залишаються 443 житлових будинки, з них до 245 опалення не подавалось з початку опалювального сезону, а 198 тимчасово відключені для усунення втрат теплоносія. До ремонту наразі залучили 66 бригад, зокрема з 11 регіонів України.



Кулеба додав, що оперативна ситуація в місті перебуває під контролем Штабу управління з ліквідації наслідків аварій під координацією заступника Міністра розвитку громад та територій України Тимура Ткаченка.



Критична ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі виникла наприкінці листопада, тоді у місті без тепла залишилися 934 житлові будинки, заклади охорони здоров'я та освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За фактом недбалих дій, внаслідок яких у Кривому Розі без тепла залишилось майже 1000 будинків міста, відкрито кримінальне провадження.Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України, пише LB.ua Очільник міністерствазазначив, що у Кривому Розі вже вдалося відновити теплопостачання у 1513 об'єктах.Без тепла залишаються 443 житлових будинки, з них до 245 опалення не подавалось з початку опалювального сезону, а 198 тимчасово відключені для усунення втрат теплоносія. До ремонту наразі залучили 66 бригад, зокрема з 11 регіонів України.Кулеба додав, що оперативна ситуація в місті перебуває під контролем Штабу управління з ліквідації наслідків аварій під координацією заступника Міністра розвитку громад та територій УкраїниКритична ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі виникла наприкінці листопада, тоді у місті без тепла залишилися 934 житлові будинки, заклади охорони здоров'я та освіти.

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