Жінка перебуває за кордоном: на Волині чоловік пошкодив вікно і пограбував будинок односельчанки

Жінка перебуває за кордоном: на Волині чоловік пошкодив вікно і пограбував будинок односельчанки
На Горохівщині співробітники кримінальної поліції оперативно розкрили крадіжку з будинку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 5 грудня, до поліції звернувся 62-річний житель Горохівської громади. Чоловік повідомив, що зловмисник пошкодив вікно будинку його сестри, яка нині перебуває за кордоном, та викрав два телевізори.

Оперативники встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 55-річний односелець заявника.

Викрадені речі поліцейські вилучили та повернуть заявнику.

Санкція ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Жінка перебуває за кордоном: на Волині чоловік пошкодив вікно і пограбував будинок односельчанки

Досудове розслідування триває.
Жінка перебуває за кордоном: на Волині чоловік пошкодив вікно і пограбував будинок односельчанки

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Теги: Волинь, поліція, грабіж
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