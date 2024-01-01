Як на Волині відключатимуть світло 7 грудня: оприлюднено графіки





Про це повідомили у НЕК «Укренерго».



Так «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії.



Для побутових споживачів:



09:00 – 20:00 – одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу:



08:00 – 21:00 — застосування графіків обмеження потужності

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 7 грудня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.Про це повідомили у НЕК «Укренерго».Так «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії.Для побутових споживачів:09:00 – 20:00 – одна черга відключеньДля промисловості та бізнесу:08:00 – 21:00 — застосування графіків обмеження потужності

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