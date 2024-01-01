Як на Волині відключатимуть світло 7 грудня: оприлюднено графіки
Сьогодні, 21:15
У суботу, 7 грудня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.
Про це повідомили у НЕК «Укренерго».
Так «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії.
Для побутових споживачів:
09:00 – 20:00 – одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу:
08:00 – 21:00 — застосування графіків обмеження потужності
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Про це повідомили у НЕК «Укренерго».
Так «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії.
Для побутових споживачів:
09:00 – 20:00 – одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу:
08:00 – 21:00 — застосування графіків обмеження потужності
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