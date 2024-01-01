Як на Волині відключатимуть світло 7 грудня: оприлюднено графіки

Як на Волині відключатимуть світло 7 грудня: оприлюднено графіки
У суботу, 7 грудня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.

Про це повідомили у НЕК «Укренерго».

Так «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії.

Для побутових споживачів:

09:00 – 20:00 – одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу:

08:00 – 21:00 — застосування графіків обмеження потужності

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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