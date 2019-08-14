Чому побив сестру загиблого Героя: коментар волинського священника УПЦ МП

Віталій Лашта вдарив у лице Вікторію Дідух, у якої рідний брат загинув захищаючи країну.



Журналістам телеканалу



«У мене, взагалі, з ним не було конфлікту. Там просто почався конфлікт через те, що приїхали робити зйомку землі», – розповідає жінка.



За словами Вікторії, спочатку священник почав бити людей, які робили заміри.



«Вони міряли скрізь, стільки скільки було написано у рішенні. Він почав їх бити, виривати апарати. Ми почали це все знімати на відео. І він почав «пригати» до старших таких чоловіків. Ну, і я підійшла туди, він зразу мені, ви ж бачили на відео. Спочатку він чи хотів вдарити, чи вибивав телефона. Я захищалась. А другий раз, це видно, він мене вдарив кулаком», – каже Вікторія.



Волинянка зазначає, що не розуміє чому у священника виникла така реакція на знімання замірів, адже земля не належить йому.



Журналісти телеканалу «Конкурент TV» зателефонували чоловіку, аби дізнатися причину його агресивної реакції.



Спочатку священник сказав, що то був не він, в згодом почав уникати коментарі і зрештою заблокував номер журналістів.



Справою займається поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нещодавно у селі Волошки Ковельського району, трапився кричущий інцидент. Священник УПЦ МПвдарив у лице, у якої рідний брат загинув захищаючи країну.Журналістам телеканалу «Конкурент TV» вдалося поспілкуватись із жінкою.«У мене, взагалі, з ним не було конфлікту. Там просто почався конфлікт через те, що приїхали робити зйомку землі», – розповідає жінка.За словами Вікторії, спочатку священник почав бити людей, які робили заміри.«Вони міряли скрізь, стільки скільки було написано у рішенні. Він почав їх бити, виривати апарати. Ми почали це все знімати на відео. І він почав «пригати» до старших таких чоловіків. Ну, і я підійшла туди, він зразу мені, ви ж бачили на відео. Спочатку він чи хотів вдарити, чи вибивав телефона. Я захищалась. А другий раз, це видно, він мене вдарив кулаком», – каже Вікторія.Волинянка зазначає, що не розуміє чому у священника виникла така реакція на знімання замірів, адже земля не належить йому.Журналісти телеканалу «Конкурент TV» зателефонували чоловіку, аби дізнатися причину його агресивної реакції.Спочатку священник сказав, що то був не він, в згодом почав уникати коментарі і зрештою заблокував номер журналістів.Справою займається поліція.

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