Волинянка разом з онуком третій рік шиє устілки для військових

Волинянка разом з онуком третій рік шиє устілки для військових
Волонтерка Галина Скипальська з міста Нововолинська від початку повномасштабного вторгнення пошила більш як 8 тисяч устілок для взуття захисникам.

Історію жінки розповіли на Facebook-сторінці волинської філії "Газмережі".

Окрім волонтерської діяльності, волинянка є фахівчинею Нововолинської дільниці Володимирського управління газового господарства та виконує функції охоронника відділу охоронної діяльності.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Галина Скипальська щодня долучається до підтримки українських військових: шиє для них устілки та маскувальні сітки, а також формує продуктові набори.

"Це найкраща можливість передати їм наше тепло і любов за тисячі кілометрів, адже людська доброта не знає відстані", — зазначила волинянка.

Галина Скипальська народилась у Киргизстані. У 1984 році переїхала жити в Україну. У газовому господарстві Волині її шлях розпочався з 2003 року. Жінка працювала на посаді слюсаря з експлуатації та ремонту підземних газопроводів третього розряду бригади комплексного приладового обстеження (КПО).

Онук Галини Скипальської Давид допомагає своїй бабусі: малює та вирізає ескізи устілок різного розміру, після чого їхнім швейним процесом займається сама волинянка. Рідні волинянки несуть службу у лавах ЗСУ.



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Теги: волонтерка, Волинь
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