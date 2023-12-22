У центрі Луцька засвітилися ялинки

У центрі Луцька засвітилися ялинки
У центрі Луцька вже миготять вогні на ялинковому тріо. Новорічні дерева на Театральному майдані засвітили 5 грудня. Це ознаменувало початок головних зимових свят.

Про це інформує сайт "Волинські новини".

Прикрасили ялинки гірляндами, а поруч розмістили інсталяції. Також на центральній площі міста встановили янголів. Декорації вже активно розглядають містяни, роблячи чимало фото.

Як зазначалося раніше, на прикрашання міста до різдвяно-новорічних свят із бюджету громади не витратять жодної гривні. Для оздоблення міста використовують наявні декорації або зроблені місцевими жителями вручну.

До слова, цьогоріч у Луцькій громаді в рамках відзначення новорічно-різдвяних свят відбудеться низка заходів. Вони, найперше, будуть орієнтовані на дітей захисників України та дітей із сімей, які потребують соціальної підтримки. Також у місті запрацювала «Резиденція Святого Миколая».

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Теги: ялинка, Луцьк
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