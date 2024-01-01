На Волині ліквідували школи у двох селах





Про це стало відомо на сесії селищної ради, – пише



Шацька селищна рада прийняла рішення про припинення діяльності загальноосвітніх шкіл І ступеня в селах Кропивники та Затишшя шляхом ліквідації.



Рішення ухвалено відповідно до законодавчих актів, зокрема Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону «Про освіту» та Цивільного кодексу України. Враховано рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики та інвестицій.



Цими ж рішеннями створили ліквідаційну комісію, яка розпочне всі необхідні заходи, включаючи подання документів для державної реєстрації припинення юридичної особи.



Контроль за виконанням рішення покладено на профільну комісію та Управління гуманітарного розвитку Шацької селищної ради.



Контроль за збереження майна поклали на старост округів, де ці школи знаходяться. Богдан Тимошук, секретар Шацької селищної ради, зауважив, аби на місцях посадовці дбали, аби територія була покошена, не вибиті вікна. У селищній раді думатимуть, як використати ці приміщення. Депутати запропонували передати їх вимушеним переселенцям або дітям-сиротам громади, які не мають свого житла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутати Шацької селищної ради проголосували за рішення про ліквідацію шкіл в селах Кропивники та Затишшя.Про це стало відомо на сесії селищної ради, – пише Район.Шацьк Шацька селищна рада прийняла рішення про припинення діяльності загальноосвітніх шкіл І ступеня в селах Кропивники та Затишшя шляхом ліквідації.Рішення ухвалено відповідно до законодавчих актів, зокрема Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону «Про освіту» та Цивільного кодексу України. Враховано рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики та інвестицій.Цими ж рішеннями створили ліквідаційну комісію, яка розпочне всі необхідні заходи, включаючи подання документів для державної реєстрації припинення юридичної особи.Контроль за виконанням рішення покладено на профільну комісію та Управління гуманітарного розвитку Шацької селищної ради.Контроль за збереження майна поклали на старост округів, де ці школи знаходяться., секретар Шацької селищної ради, зауважив, аби на місцях посадовці дбали, аби територія була покошена, не вибиті вікна. У селищній раді думатимуть, як використати ці приміщення. Депутати запропонували передати їх вимушеним переселенцям або дітям-сиротам громади, які не мають свого житла.

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