У Луцьку попрощалися з Героєм Сергієм Мезенцевим
Сьогодні, 19:07
Сьогодні, 7 грудня, жителі Луцької громади попрощалися з військовослужбовцем Мезенцевим Сергієм Володимировичем (12.01.1981 року народження), який загинув 30 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
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