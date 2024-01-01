У Луцьку попрощалися з Героєм Сергієм Мезенцевим

У Луцьку попрощалися з Героєм Сергієм Мезенцевим
Сьогодні, 7 грудня, жителі Луцької громади попрощалися з військовослужбовцем Мезенцевим Сергієм Володимировичем (12.01.1981 року народження), який загинув 30 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
У Луцьку попрощалися з Героєм Сергієм Мезенцевим


Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.


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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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