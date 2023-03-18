Чи вплине на війну в Україні повалення режиму сирійського друга путіна Асада





Про це повідомляє Андрія Коваленка в Telegram.



"Росія втратила ключову зону впливу на Близькому Сході, включно з логістичними базами", - зазначив Коваленко.



На його думку, причиною фіаско Росії в Сирії стало знищення ПВК "Вагнера" та її колишнього ватажка Євгена Пригожина.



"Саме Пригожин роками вибудовував систему впливу Росії на Близькому Сході та в Африці. Сирія була ключем до Африки завдяки базам РФ і виходу флоту в Середземне море", - вважає керівник ЦПД.



На його думку, роль Росії в Африці буде слабшати. Коваленко додав, що РФ намагається звинуватити Ірану в втраті Сирії.



Керівник ЦПД вважає, що крах режиму Асада в Сирії навряд чи вплине на війну в Україні.



"Багато хто каже, що Росія тепер сконцентрує сили для війни в Україні. Вони і так перегрівають економіку для війни у 2025 році, але протягнути в довгу без непопулярної мобілізації вони вже не зможуть. І Сирія ніяк не впливає на здатність РФ у нашій війні", - зазначив Коваленко.



Крах режиму Асада

Сьогодні, 8 грудня, у Сирії був офіційно повалений режим Башара Асада, який керував країною понад 20 років. Сирійські повстанці зайшли у Дамаск, захопили будівлі державних ЗМІ та держустанови.



Відомо, що Асад втік з Дамаску. За повідомленнями ЗМІ, він нібито вилетів зі столиці Сирії російським літаком. Reuters припускає, що Асад міг загинути в авіакатастрофі. Проте підтвердження цього немає.



Тим часом Ізраїль перекинув війська у буферну зону на кордоні з Сирією. Також армія Ізраїлю завдала ударів по авіабазах на півдні Сирії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повалення режиму Башара Асада в Сирії не вплине на війну в Україну. Але Кремль втратив одну зі своїх зон впливу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБОв Telegram."Росія втратила ключову зону впливу на Близькому Сході, включно з логістичними базами", - зазначив Коваленко.На його думку, причиною фіаско Росії в Сирії стало знищення ПВК "Вагнера" та її колишнього ватажка Євгена Пригожина."Саме Пригожин роками вибудовував систему впливу Росії на Близькому Сході та в Африці. Сирія була ключем до Африки завдяки базам РФ і виходу флоту в Середземне море", - вважає керівник ЦПД.На його думку, роль Росії в Африці буде слабшати. Коваленко додав, що РФ намагається звинуватити Ірану в втраті Сирії.Керівник ЦПД вважає, що крах режиму Асада в Сирії навряд чи вплине на війну в Україні."Багато хто каже, що Росія тепер сконцентрує сили для війни в Україні. Вони і так перегрівають економіку для війни у 2025 році, але протягнути в довгу без непопулярної мобілізації вони вже не зможуть. І Сирія ніяк не впливає на здатність РФ у нашій війні", - зазначив Коваленко.Крах режиму АсадаСьогодні, 8 грудня, у Сирії був офіційно повалений режим Башара Асада, який керував країною понад 20 років. Сирійські повстанці зайшли у Дамаск, захопили будівлі державних ЗМІ та держустанови.Відомо, що Асад втік з Дамаску. За повідомленнями ЗМІ, він нібито вилетів зі столиці Сирії російським літаком. Reuters припускає, що Асад міг загинути в авіакатастрофі. Проте підтвердження цього немає.Тим часом Ізраїль перекинув війська у буферну зону на кордоні з Сирією. Також армія Ізраїлю завдала ударів по авіабазах на півдні Сирії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію