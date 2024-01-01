Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 9 грудня

З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +2°С.Вітер східний, північно-східний 4,6-5,2 метри за секунду.В цей день слухали воду в криницях: якщо тихо, не хвилюється вода, то зима буде теплою, а якщо чути звуки – варто чекати на сильні заметілі та морози.