Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 9 грудня

Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 9 грудня
З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +2°С.
Вітер східний, північно-східний 4,6-5,2 метри за секунду.

Народний прогноз погоди: В цей день слухали воду в криницях: якщо тихо, не хвилюється вода, то зима буде теплою, а якщо чути звуки – варто чекати на сильні заметілі та морози.

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Теги: погода, Луцьк
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