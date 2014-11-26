Як волиняни можуть обрати номерний знак для авто
Сьогодні, 22:12
Купуючи автомобіль, можна вибрати для нього номерний знак. Комбінацію цифр у ньому можна скласти самостійно, або ж вибрати з наявних.
Про це розповів Суспільному заступник начальника регіонального сервісного центру МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях Ігор Мельник.
З його слів, не всі люди знають про таку можливість та про те, що нею можна скористатися. На вебсайті Головного сервісного центру МВС є функціонал перевірки наявності номерних знаків. Він дозволяє переглянути наявні комбінації номерних знаків та побачити, в якому сервісному центрі МВС він заходиться.
"Із початку 2024 року у Кабінеті водія заброньовано 1442 номерних знаки, які були закріплені за авто в сервісних центрах МВС Волині", — каже Ігор Мельник.
Забронювати номерний знак можна тривалістю на 10 днів.
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Про це розповів Суспільному заступник начальника регіонального сервісного центру МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях Ігор Мельник.
З його слів, не всі люди знають про таку можливість та про те, що нею можна скористатися. На вебсайті Головного сервісного центру МВС є функціонал перевірки наявності номерних знаків. Він дозволяє переглянути наявні комбінації номерних знаків та побачити, в якому сервісному центрі МВС він заходиться.
"Із початку 2024 року у Кабінеті водія заброньовано 1442 номерних знаки, які були закріплені за авто в сервісних центрах МВС Волині", — каже Ігор Мельник.
Забронювати номерний знак можна тривалістю на 10 днів.
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