Як волиняни можуть обрати номерний знак для авто

Як волиняни можуть обрати номерний знак для авто
Купуючи автомобіль, можна вибрати для нього номерний знак. Комбінацію цифр у ньому можна скласти самостійно, або ж вибрати з наявних.

Про це розповів Суспільному заступник начальника регіонального сервісного центру МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях Ігор Мельник.

З його слів, не всі люди знають про таку можливість та про те, що нею можна скористатися. На вебсайті Головного сервісного центру МВС є функціонал перевірки наявності номерних знаків. Він дозволяє переглянути наявні комбінації номерних знаків та побачити, в якому сервісному центрі МВС він заходиться.

"Із початку 2024 року у Кабінеті водія заброньовано 1442 номерних знаки, які були закріплені за авто в сервісних центрах МВС Волині", — каже Ігор Мельник.

Забронювати номерний знак можна тривалістю на 10 днів.

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Теги: номерні знаки, авто
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