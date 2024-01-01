Під тиском США в Україні замислюються про мобілізацію 18-річних – WP

Під тиском США в Україні замислюються про мобілізацію 18-річних – WP
У той час коли Росія продовжує завойовувати позиції на полі бою, український президент Володимир Зеленський стикається з посиленням тиску, щоб направити більше молодих людей на передову.

Про це пише видання The Washington Post, передає ТСН.

“Оскільки майбутня допомога з Вашингтона невідома, офіційні особи США попереджають, що дефіцит особового складу в українській армії зараз є, мабуть, більш критичним, ніж дефіцит зброї”, - йдеться у публікації.

У виданні нагадали, що президент Зеленський неодноразово стверджував, що його новосформовані бригади не мають достатньо зброї, обіцяної Заходом, однак ті, хто воює на передовій, скаржаться, що їхні підрозділи недостатньо укомплектовані, намагаючись відбити набагато більшу російську силу.

The Washington Post цитує командира батальйону “Ахіллес” 92-ї бригади ЗСУ Юрія Федоренка, який запропонував, щоб навіть у мирний час усі чоловіки та жінки починали обов’язкову військову службу з 18 років.

“Ми сьогодні маємо сказати українському народу: друзі, з наступного року всі підлягатимуть призову. Це рішення не є популярним — о, всі повинні служити — але, з іншого боку, якщо ви його порушите, це рішення дає нам можливість діяти превентивно, щоб запобігти війні, — сказав він.

Водночас українські законодавці пропонують інші компроміси, а саме зниження призовного віку до 20 років замість 18.

Зокрема народний депутат Роман Костенко сказав в інтерв’ю, що американські колеги часто просять його пояснити, чому до армії не призивають молодших, і він не має гарного пояснення.

“Мені важко пояснити, тому що я не знаю. Але насправді, коли ми воюємо у найжорстокішій війні, одних людей призивають, а інших ні”, - цитує видання нардепа.

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Теги: Мобілізація, війна
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