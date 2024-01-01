Загинув у Маріуполі: попрощалися з волинським Героєм Владиславом Симоновичем





Про це пише видання



"У Мукошині на Любешівщині попрощалися із Героєм Владиславом Симоновичем.



Боєць, який довгий час вважався безвісти зниклим, загинув 14 травня 2022 року під час виконання бойового завдання в Маріуполі Донецької області. І лише сьогодні він повернувся додому у домовині.



Вічна і світла пам'ять захиснику-земляку", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині попрощалися з Героєм, який вважався зниклим безвісти понад два роки.Про це пише видання "Нове життя" "У Мукошині на Любешівщині попрощалися із ГероємБоєць, який довгий час вважався безвісти зниклим, загинув 14 травня 2022 року під час виконання бойового завдання в Маріуполі Донецької області. І лише сьогодні він повернувся додому у домовині.Вічна і світла пам'ять захиснику-земляку", - йдеться в повідомленні.

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