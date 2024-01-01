Загинув у Маріуполі: попрощалися з волинським Героєм Владиславом Симоновичем

Загинув у Маріуполі: попрощалися з волинським Героєм Владиславом Симоновичем
На Волині попрощалися з Героєм, який вважався зниклим безвісти понад два роки.

Про це пише видання "Нове життя".

"У Мукошині на Любешівщині попрощалися із Героєм Владиславом Симоновичем.

Боєць, який довгий час вважався безвісти зниклим, загинув 14 травня 2022 року під час виконання бойового завдання в Маріуполі Донецької області. І лише сьогодні він повернувся додому у домовині.

Вічна і світла пам'ять захиснику-земляку", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Загинув у Маріуполі: попрощалися з волинським Героєм Владиславом Симоновичем
Загинув у Маріуполі: попрощалися з волинським Героєм Владиславом Симоновичем
Загинув у Маріуполі: попрощалися з волинським Героєм Владиславом Симоновичем
Загинув у Маріуполі: попрощалися з волинським Героєм Владиславом Симоновичем
Загинув у Маріуполі: попрощалися з волинським Героєм Владиславом Симоновичем
Загинув у Маріуполі: попрощалися з волинським Героєм Владиславом Симоновичем

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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