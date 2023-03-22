У під’їзді будинку волинянин вдарив сусіда ножем

Вдарив знаймого ножем: на Волині поліція затримала зловмисника.Про це повідомили у пресслужбі установи.Інцидент трапився учора, 9 грудня, у Ковелі.У під’їзді будинку за місцем проживання після розпиття спиртних напоїв між двома сусідами, 58 та 46 років, виникла суперечка.Під час сварки старший сусід вдарив свого опонента ножем. Постраждалого госпіталізували, нині він перебуває у відділенні реанімації.Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.За фактом нанесення умисного тілесного ушкодження слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.Після оголошення затриманому підозри у вчиненні інкримінованого злочину, вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.Слідство триває.