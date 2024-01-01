На Запоріжжі помер Герой з Волині Микола Цапук
Сьогодні, 12:08
На війні помер Герой з Волині Микола Цапук.
Про це повідомили у Любешівській громаді.
"На жаль, в нашій громаді знову втрати. 8 грудня 2024 року в розташуванні підрозділу, що знаходиться у Запорізькій області, помер старший лейтенант ЦАПУК МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ, 1966 року народження, житель села Нові Березичі.
Розділяємо біль і горе родини, підтримую в тяжкі години скорботи.
Світла і вічна пам’ять Захиснику України!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Любешівській громаді.
"На жаль, в нашій громаді знову втрати. 8 грудня 2024 року в розташуванні підрозділу, що знаходиться у Запорізькій області, помер старший лейтенант ЦАПУК МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ, 1966 року народження, житель села Нові Березичі.
Розділяємо біль і горе родини, підтримую в тяжкі години скорботи.
Світла і вічна пам’ять Захиснику України!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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