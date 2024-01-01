Віталій Кличко зустрівся з канцлером Шольцем: «Єдиною реальною гарантією безпеки України є її членство в НАТО»

Віталій Кличко зустрівся з канцлером Шольцем: «Єдиною реальною гарантією безпеки України є її членство в НАТО»
Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Говорили про необхідність посилення позицій України, щоб у Європу повернувся мир.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Зустрівся з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Підкреслив, що конкретні дії в підтримці України Німеччиною та іншими партнерами треба посилити, бо ситуація на фронті критична. Україна повинна мати сильні переговорні позиції. Якщо ми хочемо, щоб мир і стабільність повернулися в Європу, важливо не піддаватися на шантаж Путіна, зокрема – ядерний», - заявив Віталій Кличко.

Він ще раз звернувся до канцлера Німеччини надати Україні ракети «Таурус». Разом із ракетними системами від інших країн вони здатні посилити позиції України, упевнений Кличко.

Також Кличко говорив про важливість надійних безпекових гарантій для України.

«Потрібно не просто закінчити війну. А на умовах, щоб не були порушені національні інтереси України. Інакше мир буде ілюзією, паузою перед новою агресією росії. Я наголосив, що необхідною умовою будь-яких дипломатичних домовленостей мають бути надійні безпекові гарантії. Єдиною реальною гарантією безпеки України є її членство в НАТО. Запрошення має отримати вся Україна, а не її частина», - підкреслив Кличко.

Мер Києва наголосив, що без України побудова нової, ефективної системи безпеки в Європі неможлива.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині священник УПЦ (МП) вдарив у обличчя сестру загиблого воїна. ВІДЕО
03 грудень, 23:19
У Луцьку запрацювали ялинкові ярмарки: скільки коштує атрибут свята. ВІДЕО
03 грудень, 22:38
Віталій Кличко зустрівся з канцлером Шольцем: «Єдиною реальною гарантією безпеки України є її членство в НАТО»
03 грудень, 22:20
Коли і де не буде світла на Волині у середу, 4 грудня
03 грудень, 21:59
У волинянки конфіскували феєрверків на понад 800 тисяч гривень
03 грудень, 21:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Протягом минулої доби на фронті відбулось 192 бойових зіткнення, - Генштаб
Сьогодні, 09:06
 0
Учень з Волині отримуватиме стипендію Президента України
Сьогодні, 08:25
 0
Матір загиблого офіцера з Волині передала в музей прапор із підписами воїнів, яких врятував її син
Сьогодні, 07:20
 0
Через російські обстріли: німецьке місто зібрало гроші для Луцька
Сьогодні, 05:28
 0
Україна уклала з США меморандум про допомогу енергосистемі на $825 млн
Сьогодні, 03:41
 0
Медіа
відео
1/8