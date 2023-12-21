У Луцьку запрацювали ялинкові ярмарки: скільки коштує атрибут свята. ВІДЕО

У Луцьку запрацювали ялинкові ярмарки: скільки коштує атрибут свята. ВІДЕО
В обласному центрі Волині до свят запрацювали ялинкові ярмарки. Хвойні дерева зі спеціальними маркуваннями можна придбати у 10 точках продажу.

Вартість зрубаних дерев від 200 гривень до 3 000 гривень, - повідомляє Суспільне.

Як розповів продавець ялинок і сосен на одному з тематичних ринків, що на проспекті Соборності, Анатолій Ліцевич: всі хвойні дерева мають бирки зі штрих-кодом, що вказує на походження деревини.

Анатолій Ліцевич зазначив, що продає як завезені з-за кордону ялинки, вартість яких становить від 1500 до 3000 гривень, так і ялинки та сосни українського походження, ціна котрих — від 200 гривень до 1000 гривень.

"Ці ялинки, сосни – волинські. Червоні чіповані привезені із Данського королівства. Праворуч у нас стоять ялинки з ручної роботи, сплетені. Вони сплетені або з сосни або з ялинки. Практично усі ялинки зелені. Тільки одна різниця, що вони привезені з Європи", — сказав продавець Анатолій Ліцевич.
У Луцьку запрацювали ялинкові ярмарки: скільки коштує атрибут свята. ВІДЕО

На ялинковому ярмарку обирала хвойне дерево жителька Луцька Софія Щегельська. Дівчина розповіла, що прийшла за маленькою ялинкою.

"У мене у батьків дуже велика ялинка і завжди зверху до стелі. Я навчена зразу справжню живу ялинку ставити, не люблю штучну. Мусимо якось триматися. Було б добре, якби свято прийшло з перемогою", — зазначила лучанка.
У Луцьку запрацювали ялинкові ярмарки: скільки коштує атрибут свята. ВІДЕО

Продавчиня Валентина Пилипчук реалізує закарпатські ялинки розміром від 30 сантиметрів і до 2 метрів. Ціни, з її слів, стартують від 200 гривень.

"Це закарпатська ялиця, дуже хороша в’язочка у них, користуються попитом. Ми не перший рік ми торгуємо: дуже довго стоять, перестоять всі свята. Місяць будуть стояти", — сказала жінка.

Попит на вирощені на Волині новорічні дерева під час повномасштабної війни знизився, розповіла фахівчиня з комунікацій Поліського лісового офісу Світлана Думська.

З її слів, волинська ялинка була улюбленицею жителів півдня і сходу країни, однак зараз для них цей ринок не актуальний. В останні роки, сказала Світлана Думська, хвойних дерев реалізують менше, зокрема торік продали 70 тисяч.
У Луцьку запрацювали ялинкові ярмарки: скільки коштує атрибут свята. ВІДЕО

Ялини та сосни до свят вирощують на спеціальних плантаціях площею 252 гектари. Світлана Думська додала, що область готова реалізувати цього року 100 тисяч ялинок, але в планах — 40 тисяч хвойних дерев.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, свято, ялинки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку запрацювали ялинкові ярмарки: скільки коштує атрибут свята. ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
Коли і де не буде світла на Волині у середу, 4 грудня
Сьогодні, 21:59
У волинянки конфіскували феєрверків на понад 800 тисяч гривень
Сьогодні, 21:21
Підтвердили загибель воїна з Луцька Романа Завірюхи, який поліг у бою 10 місяців тому
Сьогодні, 20:40
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 грудня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У Луцьку перевірили законність продажу ялинок, знайшли порушення. ФОТО, ВІДЕО У Луцьку перевірили законність продажу ялинок, знайшли порушення. ФОТО, ВІДЕО
21 грудень, 2023, 21:54
Скільки коштує новорічно-різдвяна ілюмінація Луцька. ВІДЕО Скільки коштує новорічно-різдвяна ілюмінація Луцька. ВІДЕО
07 грудень, 2021, 22:59
Свято наближається: де і коли у Луцьку продаватимуть новорічні ялинки Свято наближається: де і коли у Луцьку продаватимуть новорічні ялинки
17 листопад, 2021, 10:25
Волинських прикордонників нагородили та привітали з професійним святом. ФОТО Волинських прикордонників нагородили та привітали з професійним святом. ФОТО
27 квітень, 2021, 15:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку запрацювали ялинкові ярмарки: скільки коштує атрибут свята. ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
 0
Коли і де не буде світла на Волині у середу, 4 грудня
Сьогодні, 21:59
 0
У волинянки конфіскували феєрверків на понад 800 тисяч гривень
Сьогодні, 21:21
 0
Підтвердили загибель воїна з Луцька Романа Завірюхи, який поліг у бою 10 місяців тому
Сьогодні, 20:40
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8