У Луцьку запрацювали ялинкові ярмарки: скільки коштує атрибут свята. ВІДЕО





Вартість зрубаних дерев від 200 гривень до 3 000 гривень, - повідомляє

Як розповів продавець ялинок і сосен на одному з тематичних ринків, що на проспекті Соборності, Анатолій Ліцевич: всі хвойні дерева мають бирки зі штрих-кодом, що вказує на походження деревини.



Анатолій Ліцевич зазначив, що продає як завезені з-за кордону ялинки, вартість яких становить від 1500 до 3000 гривень, так і ялинки та сосни українського походження, ціна котрих — від 200 гривень до 1000 гривень.



"Ці ялинки, сосни – волинські. Червоні чіповані привезені із Данського королівства. Праворуч у нас стоять ялинки з ручної роботи, сплетені. Вони сплетені або з сосни або з ялинки. Практично усі ялинки зелені. Тільки одна різниця, що вони привезені з Європи", — сказав продавець Анатолій Ліцевич.



На ялинковому ярмарку обирала хвойне дерево жителька Луцька Софія Щегельська. Дівчина розповіла, що прийшла за маленькою ялинкою.



"У мене у батьків дуже велика ялинка і завжди зверху до стелі. Я навчена зразу справжню живу ялинку ставити, не люблю штучну. Мусимо якось триматися. Було б добре, якби свято прийшло з перемогою", — зазначила лучанка.



Продавчиня Валентина Пилипчук реалізує закарпатські ялинки розміром від 30 сантиметрів і до 2 метрів. Ціни, з її слів, стартують від 200 гривень.



"Це закарпатська ялиця, дуже хороша в’язочка у них, користуються попитом. Ми не перший рік ми торгуємо: дуже довго стоять, перестоять всі свята. Місяць будуть стояти", — сказала жінка.



Попит на вирощені на Волині новорічні дерева під час повномасштабної війни знизився, розповіла фахівчиня з комунікацій Поліського лісового офісу Світлана Думська.



З її слів, волинська ялинка була улюбленицею жителів півдня і сходу країни, однак зараз для них цей ринок не актуальний. В останні роки, сказала Світлана Думська, хвойних дерев реалізують менше, зокрема торік продали 70 тисяч.



Ялини та сосни до свят вирощують на спеціальних плантаціях площею 252 гектари. Світлана Думська додала, що область готова реалізувати цього року 100 тисяч ялинок, але в планах — 40 тисяч хвойних дерев.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині до свят запрацювали ялинкові ярмарки. Хвойні дерева зі спеціальними маркуваннями можна придбати у 10 точках продажу.Вартість зрубаних дерев від 200 гривень до 3 000 гривень, - повідомляє Суспільне.

Як розповів продавець ялинок і сосен на одному з тематичних ринків, що на проспекті Соборності,: всі хвойні дерева мають бирки зі штрих-кодом, що вказує на походження деревини.Анатолій Ліцевич зазначив, що продає як завезені з-за кордону ялинки, вартість яких становить від 1500 до 3000 гривень, так і ялинки та сосни українського походження, ціна котрих — від 200 гривень до 1000 гривень."Ці ялинки, сосни – волинські. Червоні чіповані привезені із Данського королівства. Праворуч у нас стоять ялинки з ручної роботи, сплетені. Вони сплетені або з сосни або з ялинки. Практично усі ялинки зелені. Тільки одна різниця, що вони привезені з Європи", — сказав продавець Анатолій Ліцевич.На ялинковому ярмарку обирала хвойне дерево жителька Луцька Софія Щегельська. Дівчина розповіла, що прийшла за маленькою ялинкою."У мене у батьків дуже велика ялинка і завжди зверху до стелі. Я навчена зразу справжню живу ялинку ставити, не люблю штучну. Мусимо якось триматися. Було б добре, якби свято прийшло з перемогою", — зазначила лучанка.Продавчиняреалізує закарпатські ялинки розміром від 30 сантиметрів і до 2 метрів. Ціни, з її слів, стартують від 200 гривень."Це закарпатська ялиця, дуже хороша в’язочка у них, користуються попитом. Ми не перший рік ми торгуємо: дуже довго стоять, перестоять всі свята. Місяць будуть стояти", — сказала жінка.Попит на вирощені на Волині новорічні дерева під час повномасштабної війни знизився, розповіла фахівчиня з комунікацій Поліського лісового офісуЗ її слів, волинська ялинка була улюбленицею жителів півдня і сходу країни, однак зараз для них цей ринок не актуальний. В останні роки, сказала Світлана Думська, хвойних дерев реалізують менше, зокрема торік продали 70 тисяч.Ялини та сосни до свят вирощують на спеціальних плантаціях площею 252 гектари. Світлана Думська додала, що область готова реалізувати цього року 100 тисяч ялинок, але в планах — 40 тисяч хвойних дерев.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію