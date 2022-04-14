На Волині священник УПЦ (МП) вдарив у обличчя сестру загиблого воїна. ВІДЕО

Віталій Лашта вдарив в обличчя місцеву мешканку Вікторію Дідух, рідний брат якої загинув на війні.



Інцидент стався 29 листопада цього року близько 15-ї години на території будинку, що на вулиці Богдана Хмельницького, 115-Б, - пише



За словами очевидців, Віталій Лашта перешкоджав представнику проєктної організації робити зйомку земельної ділянки комунальної власності, згідно з рішенням Колодяжненської сільської ради від 22 лютого 2024 року.





Прихильники «батюшки» стверджують, що його спровокували на такі дії, а він сам каже, що це його побили. Відразу після сутички потерпіла Вікторія Дідух звернулася за допомогою до травматологічного пункту Ковельського МТМО, а невдовзі подала заяву правоохоронцям про побиття.



Районним управлінням поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024035550000425 від 30 листопада за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).



У постанові про призначення та доручення проведення судово-медичної експертизи дізнавач поліції вказує, що Віталій Лашта наніс удар кулаком в обличчя Вікторії Дідух, «внаслідок чого остання отримала тілесні ушкодження у вигляді забою м’яких тканин волосистої частини голови».



Віталій Лашта вже не вперше опиняється в епіцентрі скандалу. Нагадаємо, у селі Волошки церковна громада перейшла до ПЦУ, однак священник робити цього не захотів. Як виявилося, ще до офіційного переходу «батюшка» не раз влаштовував сварки з односельцями, намагаючись перешкодити виходу громади з московського патріархату. Восени 2023 року він приходив до матері полеглого на війні Героя, щоб віддати її пожертву на церкву, перед тим образив її словами про сина: «Ну то й що, що загинув». А весною 2024 року під час конфліктної ситуації

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Волошки Ковельського району під час конфліктної ситуації священник УПЦ (МП)вдарив в обличчя місцеву мешканку, рідний брат якої загинув на війні.Інцидент стався 29 листопада цього року близько 15-ї години на території будинку, що на вулиці Богдана Хмельницького, 115-Б, - пише КовельMEDIA. За словами очевидців, Віталій Лашта перешкоджав представнику проєктної організації робити зйомку земельної ділянки комунальної власності, згідно з рішенням Колодяжненської сільської ради від 22 лютого 2024 року.Прихильники «батюшки» стверджують, що його спровокували на такі дії, а він сам каже, що це його побили. Відразу після сутички потерпіла Вікторія Дідух звернулася за допомогою до травматологічного пункту Ковельського МТМО, а невдовзі подала заяву правоохоронцям про побиття.Районним управлінням поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024035550000425 від 30 листопада за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).У постанові про призначення та доручення проведення судово-медичної експертизи дізнавач поліції вказує, що Віталій Лашта наніс удар кулаком в обличчя Вікторії Дідух, «внаслідок чого остання отримала тілесні ушкодження у вигляді забою м’яких тканин волосистої частини голови».Віталій Лашта вже не вперше опиняється в епіцентрі скандалу. Нагадаємо, у селі Волошки церковна громада перейшла до ПЦУ, однак священник робити цього не захотів. Як виявилося, ще до офіційного переходу «батюшка» не раз влаштовував сварки з односельцями, намагаючись перешкодити виходу громади з московського патріархату. Восени 2023 року він приходив до матері полеглого на війні Героя, щоб віддати її пожертву на церкву, перед тим образив її словами про сина: «Ну то й що, що загинув». А весною 2024 року під час конфліктної ситуації вдарив у голову священника ПЦУ Валерія Братуня.

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