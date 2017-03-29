Батюшка УПЦ МП на Волині вдарив священника ПЦУ
Сьогодні, 12:23
Cвященник УПЦ Московського патріархату вдарив священника Православної Церкви України. Безпрецедентна подія сталася у селі Волошки на Ковельщині і не де-небудь, а перед самим входом у храм.
Про це пише ВСН із посиланням на сюжет 12 каналу.
Нагадаємо, у селі церковна громада перейшла до ПЦУ, однак священник робити цього не захотів. Як виявилося, ще до офіційного переходу панотець не раз влаштував сварки з односельчанами, намагаючись перешкодити виходу громади з Московського патріархату. Згодом священник священник МП захотів віддати матері полеглого воїна пожертву на церкву.
На місці на той час була і поліція, колотнечу самі ж віряни знімали на відео. Саме у цьому селі церковна громада ще в жовтні вирішила приєднатися до Православної Церкви України. Священник Віталій Лашта, прізвище якого називають люди, лишився в лавах УПЦ МП. У храм свою колишню паству пускати не хоче, на запитання про напад на новопризначеного настоятеля церкви у Волошках усе заперечує.
«Неправда, він мене побив. Ми йшли із слідчою-оперативною групою до дверей, вони нас почали штовхати, бити оце точно правда. Будьте здорові», - сказав він.
Новий настоятель церкви, якого призначив владика Волинської єпархії ПЦУ Михаїл, зветься Валерій Братунь. розповідає, Лашта, якийнамагався увійти в храм, вдарив його зненацька рукою, в якій тримав ключі.
«Тут декілька секунд воно все відбувалося. не встиг навіть зосередитися і зрозуміти, але коли вже був нанесений удар, то я побачив. Я спочатку розумів, що рукою було завдано, але люди які бачили, що це це були ключі і воно було близько міг і і до ока...» - каже священник ПЦУ Валерій Братунь.
У поліції на запитання, чи зверталися до них священники із Волошок щодо побиття 16 березня, відповіли - заяву подав лише Валерій Братунь. Отже, Лашта про побиття сказав неправду. При тому він викликав поліцію, повідомивши що в церкву хочуть проникнути невідомі, хоча своїх односельців добре знає. У ПЦУ кажуть, йому важко змиритися з тим, що уже не зможе правити службу у волошківській церкві. У ці вихідні її зачинили на нові замки і опечатали аж до моменту, коли туди увійде громада ПЦУ.
«І вирішили опечатати церкву, щоби не було ніяких провокацій. Ми опечатали церкву, опечатали недільну школу, поліція опечатала. Слідча групаопечатали храм до завершення ось тієї судової тяганини», - зазначив благочинний Голобського округу ПЦУ Андрій Сех.
А перед тим зафіксували на камери все майно, що є в церкві, щоб запобігти можливим крадіжкам.
«Я зайшов в храм, помолився з поліцією. Вони фіксували і я так само на відео фіксував, що є в храмі, щоб потім щось не пропало», - каже благочинний Голобського округу ПЦУ.
Поки триває судова тяганина за храм, релігійна громада ПЦУ в селі Волошки з власної волі вирішила і далі молитись у місцевому клубі, як це роблять з жовтня минулого року. Однак тепер до храму вони стали ближчими і буквально. За новою традицією після служби у клубі хресним ходом ідуть до церкви і на її подвір'ї моляться за Україну.
Перше богослужіння на подвір'ї свого поки зачиненого храму віряни ПЦУ запам'ятають завдяки дуже щемному моменту - коли молилися поруч на покрівлю опустився лелека. Цю подію люди сприйняли як знак близької Перемоги, тобто того, що день коли вони зайдуть у рідну волошківську церкву, близько.
«Дух Святий в вигляді голуба. Ми лелек не менше тут в Україні любимо як голубів. От нам щастя прилетіло, Божа Благодать, благословіння. Правда вона в істині, а істина за нами, тому ми впевнені в перемозі», - додав священник.
Про це пише ВСН із посиланням на сюжет 12 каналу.
Нагадаємо, у селі церковна громада перейшла до ПЦУ, однак священник робити цього не захотів. Як виявилося, ще до офіційного переходу панотець не раз влаштував сварки з односельчанами, намагаючись перешкодити виходу громади з Московського патріархату. Згодом священник священник МП захотів віддати матері полеглого воїна пожертву на церкву.
На місці на той час була і поліція, колотнечу самі ж віряни знімали на відео. Саме у цьому селі церковна громада ще в жовтні вирішила приєднатися до Православної Церкви України. Священник Віталій Лашта, прізвище якого називають люди, лишився в лавах УПЦ МП. У храм свою колишню паству пускати не хоче, на запитання про напад на новопризначеного настоятеля церкви у Волошках усе заперечує.
«Неправда, він мене побив. Ми йшли із слідчою-оперативною групою до дверей, вони нас почали штовхати, бити оце точно правда. Будьте здорові», - сказав він.
Новий настоятель церкви, якого призначив владика Волинської єпархії ПЦУ Михаїл, зветься Валерій Братунь. розповідає, Лашта, якийнамагався увійти в храм, вдарив його зненацька рукою, в якій тримав ключі.
«Тут декілька секунд воно все відбувалося. не встиг навіть зосередитися і зрозуміти, але коли вже був нанесений удар, то я побачив. Я спочатку розумів, що рукою було завдано, але люди які бачили, що це це були ключі і воно було близько міг і і до ока...» - каже священник ПЦУ Валерій Братунь.
У поліції на запитання, чи зверталися до них священники із Волошок щодо побиття 16 березня, відповіли - заяву подав лише Валерій Братунь. Отже, Лашта про побиття сказав неправду. При тому він викликав поліцію, повідомивши що в церкву хочуть проникнути невідомі, хоча своїх односельців добре знає. У ПЦУ кажуть, йому важко змиритися з тим, що уже не зможе правити службу у волошківській церкві. У ці вихідні її зачинили на нові замки і опечатали аж до моменту, коли туди увійде громада ПЦУ.
«І вирішили опечатати церкву, щоби не було ніяких провокацій. Ми опечатали церкву, опечатали недільну школу, поліція опечатала. Слідча групаопечатали храм до завершення ось тієї судової тяганини», - зазначив благочинний Голобського округу ПЦУ Андрій Сех.
А перед тим зафіксували на камери все майно, що є в церкві, щоб запобігти можливим крадіжкам.
«Я зайшов в храм, помолився з поліцією. Вони фіксували і я так само на відео фіксував, що є в храмі, щоб потім щось не пропало», - каже благочинний Голобського округу ПЦУ.
Поки триває судова тяганина за храм, релігійна громада ПЦУ в селі Волошки з власної волі вирішила і далі молитись у місцевому клубі, як це роблять з жовтня минулого року. Однак тепер до храму вони стали ближчими і буквально. За новою традицією після служби у клубі хресним ходом ідуть до церкви і на її подвір'ї моляться за Україну.
Перше богослужіння на подвір'ї свого поки зачиненого храму віряни ПЦУ запам'ятають завдяки дуже щемному моменту - коли молилися поруч на покрівлю опустився лелека. Цю подію люди сприйняли як знак близької Перемоги, тобто того, що день коли вони зайдуть у рідну волошківську церкву, близько.
«Дух Святий в вигляді голуба. Ми лелек не менше тут в Україні любимо як голубів. От нам щастя прилетіло, Божа Благодать, благословіння. Правда вона в істині, а істина за нами, тому ми впевнені в перемозі», - додав священник.