Троє волинян за 4 тисячі доларів переправляли ухилянтів за кордон

Троє волинян за 4 тисячі доларів переправляли ухилянтів за кордон
До 4000 доларів США за переправлення військовозобов'язаних за кордон – на Волині повідомили про підозру членам організованої групи.

Про це повідомляють у Волинській обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури Волинської області трьом волинянам повідомлено про підозру у вчиненні у складі організованої групи організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України із корисливих мотивів та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних систем, що призвело до підробки інформації, під час дії воєнного стану (ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 361 КК України).

За даними слідства, 22-річний та двоє 23-річних жителів Луцького району за грошову винагороду від 2 500 до 4000 доларів США забезпечували внесення відомостей про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв фізичної особи-підприємця, що має ліцензію на міжнародні вантажні перевезення.

У такий спосіб упродовж квітня-грудня 2023 року вони зробили можливим виїзд трьох ухилянтів у країни Євросоюзу.

Один із них на наданому членами групи транспортному засобі виїхав у Румунію.

Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області за оперативного супроводу Управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області та Департаменту військової контррозвідки СБУ.


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Теги: Волинь, ухилянти, кордон
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