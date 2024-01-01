Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 19 – 24 березня





Цього тижня глядачі співпереживатимуть несподівану розв’язку стосунків між чоловіком і жінкою, які схожі на справжні лабіринти. Побачать, як мистецтво змінює людей, а сміх лікує. Разом з героями проживатимуть тонку психологічну гру та любовний трикутник. Інтриги, весілля, несподівані зустрічі та дивні події – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва, котрі вирушать до Гончарівки на сватання.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 19 до 24 березня.



У вівторок, 19 березня, о 18:00 на камерній сцені – мелодраматична комедія «Замовляю любов» Тетяни Іващенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Ірина Стежка. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Чоловік. Жінка. Кохання. Історія, героєм якої може бути кожний з нас. Трагедія межує з комедією, мелодрама з фантазією, детектив з містикою... То любов можна замовити? Купити? Намріяти? Чи просто жити нею...



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також



У середу, 20 березня, о 18:00 – драма-комедія «Академія сміху» Кокі Метані. Режисер-постановник – заслужений артист України Василь Гриб. Камерна сцена театру. Тривалість – 1 година 25 хвилин (без антракту).



П’єса із двома персонажами – Автор та Цензорка. Вона робить зауваження, доки Автор редагує текст. І, як з’ясовується, ці правки зовсім не на шкоду драматургічному матеріалу. Попри все, авторська фантазія вирує. Крім того, вони розмовляють, і так, щодня працюючи разом, розкривають одне одного для себе. Відповідальний та скрупульозний Цензор і покірний Драматург. Чи переможе його спосіб боротьби з цензурою? Чи стане Цензорка співаторкою жартів?



У четвер, 21 березня, о 18:00 на камерній сцені – драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту). Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.



Пристрасть та самотність, відвертість та гра у кохання, щирість, що має свою ціну... Графиня, лакей та кухарка – у нерівносторонньому любовному трикутнику. Вистава-вино – терпка, чуттєва і лишає післясмак...



У суботу, 23 березня, о 17:00 на основній сцені – драма «Безталанна» Івана Карпенка-Карого. Режисер-постановник – народний артист України, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка Федір Стригун. Тривалість – 2 години 10 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Головна сюжетна лінія – взаємини у любовному трикутнику: Софія-Гнат-Варка. Ця постановка про Кохання та Любов, що отримують лише обрані. Вона існуватиме доти, доки існує Людство, Життя, Світ. А ще ця вистава про еволюцію перетворення цих світлих почуттів та Жертовності, яка їх супроводжує, на Пристрасть, Жагу, Ненависть, і, зрештою, фатум та пастку, які знищать та випалять душі і почуття тих, хто стане на заваді... І лиш коли виникне порожнеча, головний герой Гнат прозріє зі словами: «Я ненароком, з серця…»



У неділю, 24 березня о 12:00 – казка «Котигорошко» Анатолія Шияна. Режисер-постановник – Ярослав Ілляшенко. Тривалість – 1 година 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Сюжети казок в усьому світі часто мають спільні мотиви та схожих героїв. Проте, є персонажі, які трапляються тільки в українських казках. І Котигорошко є одним із семи таких героїв. Хлопчик надзвичайної сили, який народився від горошини та визволив власних братів і сестру з полону Змія, і переміг він його одним ударом величезної булави! На шляху до цього герою випало чимало випробувань, але він зміг багато чому навчитися і знайти справжніх друзів!



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



У неділю, 24 березня, о 17:00 – комедія «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Станьте свідками дивовижних перипетій в українському селі: красуню хочуть віддати заміж за дурня. Гарантуємо, що кожен глядач буде в захваті від чудового вечора у театрі, гарної музики, українського колориту та цікавих акторських робіт!



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Цього тижня глядачі співпереживатимуть несподівану розв’язку стосунків між чоловіком і жінкою, які схожі на справжні лабіринти. Побачать, як мистецтво змінює людей, а сміх лікує. Разом з героями проживатимуть тонку психологічну гру та любовний трикутник. Інтриги, весілля, несподівані зустрічі та дивні події – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва, котрі вирушать до Гончарівки на сватання.на камерній сцені – мелодраматична комедія. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).Чоловік. Жінка. Кохання. Історія, героєм якої може бути кожний з нас. Трагедія межує з комедією, мелодрама з фантазією, детектив з містикою... То любов можна замовити? Купити? Намріяти? Чи просто жити нею...Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру . Режисер-постановник – заслужений артист України. Камерна сцена театру. Тривалість – 1 година 25 хвилин (без антракту).П’єса із двома персонажами – Автор та Цензорка. Вона робить зауваження, доки Автор редагує текст. І, як з’ясовується, ці правки зовсім не на шкоду драматургічному матеріалу. Попри все, авторська фантазія вирує. Крім того, вони розмовляють, і так, щодня працюючи разом, розкривають одне одного для себе. Відповідальний та скрупульозний Цензор і покірний Драматург. Чи переможе його спосіб боротьби з цензурою? Чи стане Цензорка співаторкою жартів?на камерній сцені –. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту). Режисерка-постановниця – заслужена артистка УкраїниПристрасть та самотність, відвертість та гра у кохання, щирість, що має свою ціну... Графиня, лакей та кухарка – у нерівносторонньому любовному трикутнику. Вистава-вино – терпка, чуттєва і лишає післясмак...на основній сцені –. Режисер-постановник – народний артист України, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка. Тривалість – 2 години 10 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Головна сюжетна лінія – взаємини у любовному трикутнику:. Ця постановка про Кохання та Любов, що отримують лише обрані. Вона існуватиме доти, доки існує Людство, Життя, Світ. А ще ця вистава про еволюцію перетворення цих світлих почуттів та Жертовності, яка їх супроводжує, на Пристрасть, Жагу, Ненависть, і, зрештою, фатум та пастку, які знищать та випалять душі і почуття тих, хто стане на заваді... І лиш коли виникне порожнеча, головний герой Гнат прозріє зі словами: «Я ненароком, з серця…». Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Сюжети казок в усьому світі часто мають спільні мотиви та схожих героїв. Проте, є персонажі, які трапляються тільки в українських казках. І Котигорошко є одним із семи таких героїв. Хлопчик надзвичайної сили, який народився від горошини та визволив власних братів і сестру з полону Змія, і переміг він його одним ударом величезної булави! На шляху до цього герою випало чимало випробувань, але він зміг багато чому навчитися і знайти справжніх друзів!У театрі нагадують: щонеділі після казки відбуваєтьсядля двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес»., музика. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Станьте свідками дивовижних перипетій в українському селі: красуню хочуть віддати заміж за дурня. Гарантуємо, що кожен глядач буде в захваті від чудового вечора у театрі, гарної музики, українського колориту та цікавих акторських робіт!Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ SoundCloud

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