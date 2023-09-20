31-річна лучанка намагалася пронести наркотики у колонію
Сьогодні, 12:00
Намагалася пронести наркотики у Маневицьку виправну колонію – волинянці повідомили про підозру.
Про це інформують у Волинській обласній прокуратурі.
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 31-річній жительці Луцька повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі (ч.2 ст. 307 КК України).
За даними слідства, 12 березня 2024 року раніше судима за корисливі злочини жінка намагалася пронести бупренорфін у Маневицьку виправну колонію, де відбуває покарання її чоловік.
Перед тим, як надати довгострокове побачення, її оглянули працівники державної установи – та вилучили наркотичний засіб.
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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Про це інформують у Волинській обласній прокуратурі.
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 31-річній жительці Луцька повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі (ч.2 ст. 307 КК України).
За даними слідства, 12 березня 2024 року раніше судима за корисливі злочини жінка намагалася пронести бупренорфін у Маневицьку виправну колонію, де відбуває покарання її чоловік.
Перед тим, як надати довгострокове побачення, її оглянули працівники державної установи – та вилучили наркотичний засіб.
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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