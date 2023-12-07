«Вибори» президента росії: у Керчі голосували за Зеленського

«Вибори» президента росії: у Керчі голосували за Зеленського
Під час псевдовиборів президента російської федерації в окупованій Керчі люди масово псували бюлетені або ж вписували чинного президента України Володимира Зеленського.

Про це пише OBOZ.UA із посиланням на власні джерела.

Видання опублікувало скриншоти повідомлень із чату "виборчкому" Керчі.

Члени "виборчих комісій" скаржилися в ньому на велику кількість недійсних бюлетенів.

Кримчани обливали їх зеленкою, залишали на бюлетенях нецензурні написи (зокрема образи на адресу російського диктатора) та непристойні малюнки, робили у них дірки, ставили одразу кілька галочок. Також нерідко закреслювали ім'я путіна та дописували до списку кандидатів померлого російського політика Олексія Навального та навіть президента України Володимира Зеленського

У цьому ж чаті члени "виборчкомів" мали звітувати про відкриття та закриття дільниць, а також повідомляти про візити іноземних спостерігачів та "провокаторів"

Нагадаємо, дружина посла росії в Німеччині прийшла голосувати за путіна у синьо-жовтому шарфі

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Теги: курйоз, Україна
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