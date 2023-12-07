«Вибори» президента росії: у Керчі голосували за Зеленського
Сьогодні, 11:22
Під час псевдовиборів президента російської федерації в окупованій Керчі люди масово псували бюлетені або ж вписували чинного президента України Володимира Зеленського.
Про це пише OBOZ.UA із посиланням на власні джерела.
Видання опублікувало скриншоти повідомлень із чату "виборчкому" Керчі.
Члени "виборчих комісій" скаржилися в ньому на велику кількість недійсних бюлетенів.
Кримчани обливали їх зеленкою, залишали на бюлетенях нецензурні написи (зокрема образи на адресу російського диктатора) та непристойні малюнки, робили у них дірки, ставили одразу кілька галочок. Також нерідко закреслювали ім'я путіна та дописували до списку кандидатів померлого російського політика Олексія Навального та навіть президента України Володимира Зеленського
У цьому ж чаті члени "виборчкомів" мали звітувати про відкриття та закриття дільниць, а також повідомляти про візити іноземних спостерігачів та "провокаторів"
Нагадаємо, дружина посла росії в Німеччині прийшла голосувати за путіна у синьо-жовтому шарфі
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Про це пише OBOZ.UA із посиланням на власні джерела.
Видання опублікувало скриншоти повідомлень із чату "виборчкому" Керчі.
Члени "виборчих комісій" скаржилися в ньому на велику кількість недійсних бюлетенів.
Кримчани обливали їх зеленкою, залишали на бюлетенях нецензурні написи (зокрема образи на адресу російського диктатора) та непристойні малюнки, робили у них дірки, ставили одразу кілька галочок. Також нерідко закреслювали ім'я путіна та дописували до списку кандидатів померлого російського політика Олексія Навального та навіть президента України Володимира Зеленського
У цьому ж чаті члени "виборчкомів" мали звітувати про відкриття та закриття дільниць, а також повідомляти про візити іноземних спостерігачів та "провокаторів"
Нагадаємо, дружина посла росії в Німеччині прийшла голосувати за путіна у синьо-жовтому шарфі
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