«Вибори» президента росії: у Керчі голосували за Зеленського

Володимира Зеленського.



Про це пише



Видання опублікувало скриншоти повідомлень із чату "виборчкому" Керчі.



Члени "виборчих комісій" скаржилися в ньому на велику кількість недійсних бюлетенів.



Кримчани обливали їх зеленкою, залишали на бюлетенях нецензурні написи (зокрема образи на адресу російського диктатора) та непристойні малюнки, робили у них дірки, ставили одразу кілька галочок. Також нерідко закреслювали ім'я путіна та дописували до списку кандидатів померлого російського політика Олексія Навального та навіть президента України Володимира Зеленського



У цьому ж чаті члени "виборчкомів" мали звітувати про відкриття та закриття дільниць, а також повідомляти про візити іноземних спостерігачів та "провокаторів"



Нагадаємо, дружина посла росії в Німеччині прийшла голосувати за путіна у синьо-жовтому шарфі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час псевдовиборів президента російської федерації в окупованій Керчі люди масово псували бюлетені або ж вписували чинного президента УкраїниПро це пише OBOZ.UA із посиланням на власні джерела.Видання опублікувало скриншоти повідомлень із чату "виборчкому" Керчі.Члени "виборчих комісій" скаржилися в ньому на велику кількість недійсних бюлетенів.Кримчани обливали їх зеленкою, залишали на бюлетенях нецензурні написи (зокрема образи на адресу російського диктатора) та непристойні малюнки, робили у них дірки, ставили одразу кілька галочок. Також нерідко закреслювали ім'ята дописували до списку кандидатів померлого російського політиката навіть президента України Володимира ЗеленськогоУ цьому ж чаті члени "виборчкомів" мали звітувати про відкриття та закриття дільниць, а також повідомляти про візити іноземних спостерігачів та "провокаторів"

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