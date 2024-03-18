Комітет захисту журналістів закликав польську владу утриматися від затримання представників ЗМІ на кордоні





Про це повідомляють Комітет захисту журналістів, координаторка програм Committee to Protect Journalists для Європи та Центральної Азії Гульноза Саїд, пише



У комітеті згадують, що 27 лютого польська поліція затримала журналіста-розслідувача "Української правди" Михайла Ткача та оператора неподалік кордону, коли вони готували репортаж про торгівлю агропродукцією між Польщею та рф за посередництвом Білорусі.



Також 7 березня польські правоохоронці затримали і депортували в Україну журналіста Юрія Конкевича та оператора Олександра Пілюка з редакції Район.in.ua, коли вони вели репортаж про вантажний рух на польсько-російському кордоні.



Пряма мова Гульнози Саїд: "CPJ стурбований тим, що Польща протягом двох тижнів затримала чотирьох українських журналістів, які розслідували торгівлю країни з росією".



"Журналісти повинні мати можливість висвітлювати питання, що становлять суспільний інтерес, не боячись затримання чи депортації".



Знімальна група УП у складі керівника відділу журналістських розслідувань Михайла Ткача та відеографа Ярослава Бондаренка була затримана 28 лютого польськими правоохоронцями під час зйомок матеріалу про транзит продукції між Польщею та росією і Білоруссю.



Польські поліцейські під час затримання провели обшук машини, забрали картки пам'яті з камер, усі телефони та документи наших колег.



Поліція Підляського воєводства ввечері 27 лютого опублікувала коротке повідомлення про те, що "не затримувала журналіста з України".



Пізніше поліція повідомила, що офіцери вжили заходів, щоб встановити особи людей, перебування яких у прикордонній зоні стурбувало мешканців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комітет захисту журналістів 18 березня, на тлі затримання на кордоні з Україною двох груп журналістів, опублікував заяву, де закликав польську владу утриматися від затримання представників преси, які висвітлюють суспільно важливі теми.Про це повідомляють Комітет захисту журналістів, координаторка програм Committee to Protect Journalists для Європи та Центральної Азії, пише Українська правда У комітеті згадують, що 27 лютого польська поліція затримала журналіста-розслідувача "Української правди"та оператора неподалік кордону, коли вони готували репортаж про торгівлю агропродукцією між Польщею та рф за посередництвом Білорусі.Також 7 березня польськіз редакції Район.in.ua, коли вони вели репортаж про вантажний рух на польсько-російському кордоні.Пряма мова Гульнози Саїд: "CPJ стурбований тим, що Польща протягом двох тижнів затримала чотирьох українських журналістів, які розслідували торгівлю країни з росією"."Журналісти повинні мати можливість висвітлювати питання, що становлять суспільний інтерес, не боячись затримання чи депортації".Знімальна група УП у складі керівника відділу журналістських розслідувань Михайла Ткача та відеографабула затримана 28 лютого польськими правоохоронцями під час зйомок матеріалу про транзит продукції між Польщею та росією і Білоруссю.Польські поліцейські під час затримання провели обшук машини, забрали картки пам'яті з камер, усі телефони та документи наших колег.Поліція Підляського воєводства ввечері 27 лютого опублікувала коротке повідомлення про те, що "не затримувала журналіста з України".Пізніше поліція повідомила, що офіцери вжили заходів, щоб встановити особи людей, перебування яких у прикордонній зоні стурбувало мешканців.

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