Як ченці-добровольці гасять пожежі на Волині. ВІДЕО





За цей час ченцям-рятувальникам доводилось двічі виїжджати на гасіння пожеж, розповів Сильвсетр.



У команді пожежної дружини — семеро добровольців: четверо насельників монастиря та троє місцевих жителів. Створили її через віддаленість сіл Жидичинського старостинського округу від державних пожежних частин.



Учасники місцевої пожежної команди працюють на добровільних засадах. Раз у квартал рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій проводять з ними навчання.



"Від ДСНС було надано автомобіль і частково аварійно-рятувальне пожежне обладнання. Від міської ради була закуплена частина сучасного, додаткового обладнання, а також зобов’язано фінансувати дружину в паливно-мастильних матеріалах", — розповів керівник Луцького управління Державної служби надзвичайних ситуацій Волині Руслан Безека.



Зазвичай на пожежу ченці-рятувальники виїжджають у складі чотирьох людей. "Ми маємо чим швидше переодягнутися і виїхати на місце пожежі, тим буде краще. Ми маємо захисні костюми, каски, установки, кисневі балони з масками", — говорить рятувальник-доброволець, ігумен Сильвестр.



62-річний насельник монастиря Ігор Химиця — водій рятувального авто, також виконує обов’язки диспетчера. З його слів, щодня звітує перед диспетчерською службою Головного управління ДСНС про стан машини та членів команди.



Зі слів керівника Луцького управління Державної служби надзвичайних ситуацій Волині Руслана Безеки, за 2023 рік на території Жидичинського старостинського кругу зареєстрували 12 пожеж, а на території Луцького району функціонує три добровільні пожежні команди. Їх залучають не лише до гасіння пожеж, а й вчать надавати першу медичну допомогу та як діяти в інших надзвичайних ситуаціях.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пів року на Волині діє добровільна пожежна команда, яку створили у Жидичинському старостинському окрузі, на базі Свято-Миколаївського чоловічого монастиря.За цей час ченцям-рятувальникам доводилось двічі виїжджати на гасіння пожеж, розповів Суспільному ІгуменУ команді пожежної дружини — семеро добровольців: четверо насельників монастиря та троє місцевих жителів. Створили її через віддаленість сіл Жидичинського старостинського округу від державних пожежних частин.Учасники місцевої пожежної команди працюють на добровільних засадах. Раз у квартал рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій проводять з ними навчання."Від ДСНС було надано автомобіль і частково аварійно-рятувальне пожежне обладнання. Від міської ради була закуплена частина сучасного, додаткового обладнання, а також зобов’язано фінансувати дружину в паливно-мастильних матеріалах", — розповів керівник Луцького управління Державної служби надзвичайних ситуацій ВолиніЗазвичай на пожежу ченці-рятувальники виїжджають у складі чотирьох людей. "Ми маємо чим швидше переодягнутися і виїхати на місце пожежі, тим буде краще. Ми маємо захисні костюми, каски, установки, кисневі балони з масками", — говорить рятувальник-доброволець, ігумен Сильвестр.62-річний насельник монастиря— водій рятувального авто, також виконує обов’язки диспетчера. З його слів, щодня звітує перед диспетчерською службою Головного управління ДСНС про стан машини та членів команди.Зі слів керівника Луцького управління Державної служби надзвичайних ситуацій Волині Руслана Безеки, за 2023 рік на території Жидичинського старостинського кругу зареєстрували 12 пожеж, а на території Луцького району функціонує три добровільні пожежні команди. Їх залучають не лише до гасіння пожеж, а й вчать надавати першу медичну допомогу та як діяти в інших надзвичайних ситуаціях.

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