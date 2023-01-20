На Волині 24-річний чоловік під час конфлікту вбив свого знайомого

На Камінь-Каширщині поліцейські розслідують вбивство через необережність.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Подія трапилася у неділю, 17 березня, в одному із сіл Сошичненської громади.Перебуваючи в гостях у спільних знайомих, під час застілля, між двома чоловіками виникла суперечка. Сварка переросла у бійку, у результаті якої 24-річний місцевий житель вдарив 31-річного знайомого в лице, після цього постраждалий впав та вдарився головою у кахельну грубку.Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік до ранку помер.Слідчі вже повідомили зловмисникові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України. Йдеться про вбивство через необережність. Сьогодні, 19 березня, підозрюваному оберуть запобіжний захід.Санкція статті передбачає, зокрема, від трьох до п’яти років позбавлення волі. Слідство триває.