На Волині 24-річний чоловік під час конфлікту вбив свого знайомого

На Волині 24-річний чоловік під час конфлікту вбив свого знайомого
На Камінь-Каширщині поліцейські розслідують вбивство через необережність.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подія трапилася у неділю, 17 березня, в одному із сіл Сошичненської громади.

Перебуваючи в гостях у спільних знайомих, під час застілля, між двома чоловіками виникла суперечка. Сварка переросла у бійку, у результаті якої 24-річний місцевий житель вдарив 31-річного знайомого в лице, після цього постраждалий впав та вдарився головою у кахельну грубку.

Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік до ранку помер.

Слідчі вже повідомили зловмисникові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України. Йдеться про вбивство через необережність. Сьогодні, 19 березня, підозрюваному оберуть запобіжний захід.

Санкція статті передбачає, зокрема, від трьох до п’яти років позбавлення волі. Слідство триває.

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Теги: Волинь, бійка, смерть, поліція
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