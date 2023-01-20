На Волині 24-річний чоловік під час конфлікту вбив свого знайомого
Сьогодні, 10:02
На Камінь-Каширщині поліцейські розслідують вбивство через необережність.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилася у неділю, 17 березня, в одному із сіл Сошичненської громади.
Перебуваючи в гостях у спільних знайомих, під час застілля, між двома чоловіками виникла суперечка. Сварка переросла у бійку, у результаті якої 24-річний місцевий житель вдарив 31-річного знайомого в лице, після цього постраждалий впав та вдарився головою у кахельну грубку.
Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік до ранку помер.
Слідчі вже повідомили зловмисникові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України. Йдеться про вбивство через необережність. Сьогодні, 19 березня, підозрюваному оберуть запобіжний захід.
Санкція статті передбачає, зокрема, від трьох до п’яти років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилася у неділю, 17 березня, в одному із сіл Сошичненської громади.
Перебуваючи в гостях у спільних знайомих, під час застілля, між двома чоловіками виникла суперечка. Сварка переросла у бійку, у результаті якої 24-річний місцевий житель вдарив 31-річного знайомого в лице, після цього постраждалий впав та вдарився головою у кахельну грубку.
Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік до ранку помер.
Слідчі вже повідомили зловмисникові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України. Йдеться про вбивство через необережність. Сьогодні, 19 березня, підозрюваному оберуть запобіжний захід.
Санкція статті передбачає, зокрема, від трьох до п’яти років позбавлення волі. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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