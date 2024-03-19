Трамп хотів би уникнути вирішення питання про допомогу Україні
Сьогодні, 09:30
Дональд Трамп сподівається, що на момент переобрання на посаду президента США йому вже не доведеться вирішувати питання щодо військової допомоги Україні.
В інтерв'ю каналу Fox News республіканець заявив, що до Овального кабінету потрапить через понад дев'ять місяців – а це, мовляв, "вічність для війни та політики", пише LB.ua.
Трамп також вчергове запевнив, що за умови його президентства росія б не наважилася на вторгнення: "Я б домовився. Навіть не знаю, чи треба було б домовлятися, бо вони б не напали. Якби в нас був справжній лідер, Путін би цього не зробив. Коли я був президентом, він цього не робив, і не було навіть загрози, що зробить". (Війна в Україні тривала впродовж усієї каденції Дональда Трампа – ред.)
Республіканець вважає, що міг би запобігти смертям та руйнуванням, принесеним війною: "Якби я був президентом, всі ці люди жили б. І ці великі міста, і ці прекрасні золоті куполи, яким по тисячу років. Цю культуру не можна замінити, це жахлива ситуація".
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В інтерв'ю каналу Fox News республіканець заявив, що до Овального кабінету потрапить через понад дев'ять місяців – а це, мовляв, "вічність для війни та політики", пише LB.ua.
Трамп також вчергове запевнив, що за умови його президентства росія б не наважилася на вторгнення: "Я б домовився. Навіть не знаю, чи треба було б домовлятися, бо вони б не напали. Якби в нас був справжній лідер, Путін би цього не зробив. Коли я був президентом, він цього не робив, і не було навіть загрози, що зробить". (Війна в Україні тривала впродовж усієї каденції Дональда Трампа – ред.)
Республіканець вважає, що міг би запобігти смертям та руйнуванням, принесеним війною: "Якби я був президентом, всі ці люди жили б. І ці великі міста, і ці прекрасні золоті куполи, яким по тисячу років. Цю культуру не можна замінити, це жахлива ситуація".
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