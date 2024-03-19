Трамп хотів би уникнути вирішення питання про допомогу Україні

Трамп хотів би уникнути вирішення питання про допомогу Україні
Дональд Трамп сподівається, що на момент переобрання на посаду президента США йому вже не доведеться вирішувати питання щодо військової допомоги Україні.

В інтерв'ю каналу Fox News республіканець заявив, що до Овального кабінету потрапить через понад дев'ять місяців – а це, мовляв, "вічність для війни та політики", пише LB.ua.

Трамп також вчергове запевнив, що за умови його президентства росія б не наважилася на вторгнення: "Я б домовився. Навіть не знаю, чи треба було б домовлятися, бо вони б не напали. Якби в нас був справжній лідер, Путін би цього не зробив. Коли я був президентом, він цього не робив, і не було навіть загрози, що зробить". (Війна в Україні тривала впродовж усієї каденції Дональда Трампа – ред.)

Республіканець вважає, що міг би запобігти смертям та руйнуванням, принесеним війною: "Якби я був президентом, всі ці люди жили б. І ці великі міста, і ці прекрасні золоті куполи, яким по тисячу років. Цю культуру не можна замінити, це жахлива ситуація".


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Теги: Україна, росія, війна, Трамп
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