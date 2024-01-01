ЗСУ знищили за добу ще 840 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.24 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 432 390 (+840) осіб,



танків ‒ 6819 (+10),



бойових броньованих машин ‒ 13049 (+35),



артилерійських систем – 10698 (+30),



РСЗВ – 1017 (+0),



засоби ППО ‒ 721 (+1),



літаків – 347 (+0),



гелікоптерів – 325 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8318 (+10),



крилаті ракети ‒ 1922 (+0),



кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,



підводні човни ‒ 1 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 14191 (+50),



спеціальна техніка ‒ 1735 (+4).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 432 390 вояк.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 432 390 (+840) осіб,танків ‒ 6819 (+10),бойових броньованих машин ‒ 13049 (+35),артилерійських систем – 10698 (+30),РСЗВ – 1017 (+0),засоби ППО ‒ 721 (+1),літаків – 347 (+0),гелікоптерів – 325 (+0),БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8318 (+10),крилаті ракети ‒ 1922 (+0),кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,підводні човни ‒ 1 (+0),автомобільної техніки та автоцистерн – 14191 (+50),спеціальна техніка ‒ 1735 (+4).

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