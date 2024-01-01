ЗСУ знищили за добу ще 840 окупантів
Сьогодні, 09:14
Російська армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 432 390 вояк.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 432 390 (+840) осіб,
танків ‒ 6819 (+10),
бойових броньованих машин ‒ 13049 (+35),
артилерійських систем – 10698 (+30),
РСЗВ – 1017 (+0),
засоби ППО ‒ 721 (+1),
літаків – 347 (+0),
гелікоптерів – 325 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8318 (+10),
крилаті ракети ‒ 1922 (+0),
кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни ‒ 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн – 14191 (+50),
спеціальна техніка ‒ 1735 (+4).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 432 390 (+840) осіб,
танків ‒ 6819 (+10),
бойових броньованих машин ‒ 13049 (+35),
артилерійських систем – 10698 (+30),
РСЗВ – 1017 (+0),
засоби ППО ‒ 721 (+1),
літаків – 347 (+0),
гелікоптерів – 325 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8318 (+10),
крилаті ракети ‒ 1922 (+0),
кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни ‒ 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн – 14191 (+50),
спеціальна техніка ‒ 1735 (+4).
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