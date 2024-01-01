ЗСУ знищили за добу ще 840 окупантів

ЗСУ знищили за добу ще 840 окупантів
Російська армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 432 390 вояк.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 432 390 (+840) осіб,

танків ‒ 6819 (+10),

бойових броньованих машин ‒ 13049 (+35),

артилерійських систем – 10698 (+30),

РСЗВ – 1017 (+0),

засоби ППО ‒ 721 (+1),

літаків – 347 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8318 (+10),

крилаті ракети ‒ 1922 (+0),

кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 14191 (+50),

спеціальна техніка ‒ 1735 (+4).

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Теги: Україна, росія, війна
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