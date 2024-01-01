У Волинській теробороні на фронті – лікарський «десант» із Луцька

У медичній роті 100 обр на сході України висадився лікарський десант КП «Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади» у складітаПро це у телеграмі повідомляє 100 окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.Упродовж кількох днів висококваліфіковані лікарі оглядали та консультували бійців, ділилися досвідом з персоналом медичної роти, а також допомогли налаштувати діагностичну медапаратуру. Звісно, гості привезли на Схід і корисні подарунки.Досвід такої співпраці є важливим для обох сторін: бійці одержали корисні поради, а цивільні лікарі безпосередньо відчули пульс та потреби фронту. У підсумку окреслилися перспективи нових подібних десантів – у розширених рамках та з новими можливостями.«Щиро дякуємо працівникам КП «Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади» за надану допомогу! Такі заходи є прикладом якісної самоорганізації українського громадянського суспільства і!» - зазначили у військовій частині.