У Волинській теробороні на фронті – лікарський «десант» із Луцька
Сьогодні, 11:08
У медичній роті 100 обр на сході України висадився лікарський десант КП «Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади» у складі Олександра Христюка, Павла Шейка, Максима Бакуна та Тараса Солодовника.
Про це у телеграмі повідомляє 100 окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.
Упродовж кількох днів висококваліфіковані лікарі оглядали та консультували бійців, ділилися досвідом з персоналом медичної роти, а також допомогли налаштувати діагностичну медапаратуру. Звісно, гості привезли на Схід і корисні подарунки.
Досвід такої співпраці є важливим для обох сторін: бійці одержали корисні поради, а цивільні лікарі безпосередньо відчули пульс та потреби фронту. У підсумку окреслилися перспективи нових подібних десантів – у розширених рамках та з новими можливостями.
«Щиро дякуємо працівникам КП «Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади» за надану допомогу! Такі заходи є прикладом якісної самоорганізації українського громадянського суспільства і пришвидшують нашу Перемогу!» - зазначили у військовій частині.
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Про це у телеграмі повідомляє 100 окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.
Упродовж кількох днів висококваліфіковані лікарі оглядали та консультували бійців, ділилися досвідом з персоналом медичної роти, а також допомогли налаштувати діагностичну медапаратуру. Звісно, гості привезли на Схід і корисні подарунки.
Досвід такої співпраці є важливим для обох сторін: бійці одержали корисні поради, а цивільні лікарі безпосередньо відчули пульс та потреби фронту. У підсумку окреслилися перспективи нових подібних десантів – у розширених рамках та з новими можливостями.
«Щиро дякуємо працівникам КП «Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади» за надану допомогу! Такі заходи є прикладом якісної самоорганізації українського громадянського суспільства і пришвидшують нашу Перемогу!» - зазначили у військовій частині.
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