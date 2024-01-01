Лучанка пішла у військо вслід за синами

Оксана із Луцька служить на посаді бойового медика стрілецького взводу 100 бригади тероборони Волині. У військо жінка пішла доброволицею, вслід за синами, які нині теж служать.



Історію медикині із позивним "Каур" розповіли на сторінці Регіонального управління Сил ТРО "Захід", передає



"Я всім доказувала, що сильна"



Жінка каже: у Луцьку живе неподалік військового аеродрому, по якому росіяни завдали ракетних ударів у перший день повномасштабного вторгнення. Вже за кілька годин лучанка дізналася, що її сини пішли у військо добровольцями.



"Діти одразу побігли у військкомат, діти які ніколи не служили. Чоловік віддав свій офіс під волонтерський центр. Я спершу теж волонтерила, але відчувала, що можу більше", — говорить бойова медикиня.



В червні 2022-го лучанка пішла у місцевий терцентр комплектування і соцпідтримки. Про свій вибір рідним спершу нічого не казала, бо на службу у військо жінку брати не хотіли.



"Мене там десь два місяці мурижили. Казали: "старший вік, немає медичної освіти". Я всім їм доказувала, що я сильна, витривала і все зможу. Вже згодом я потрапила у ТРО", — пригадує Оксана.



"Наш батальйон найкращий"



Зі слів лучанки, попри відсутність освіти у медичному підрозділі швидко освоїлася і усьому навчилася у колег. Зараз, каже жінка, знаходиться на позиціях, де евакуація ускладнилася. Щоб дістатися до пораненого медики мусять йти пішли понад два кілометри. Ще стільки ж — щоб евакуювати солдата.



"Фізично ми вже звикли до цих умов. Наш підрозділ дуже боєздатний, у нас дуже круті хлопці і дівчата, гарно себе показали. У нас більшість — добровольці", — додає "Каур".



"У відпустці побачила інший світ"



Вдома на Оксану чекає чоловік. Жінка каже: він замість неї нині забезпечує тил і піклується про дім. В липні 2023 жінка побувала вдома у короткочасній відпустці.



"Було морально важко, побачила у відпустці інший світ і мене трохи "накрило". Мені було важко бачити, що багато хто не думає про війну", — каже медикиня стрілецького взводу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 53-річнаіз Луцька служить на посаді бойового медика стрілецького взводу 100 бригади тероборони Волині. У військо жінка пішла доброволицею, вслід за синами, які нині теж служать.Історію медикині із позивним "Каур" розповіли на сторінці Регіонального управління Сил ТРО "Захід", передає Суспільне Жінка каже: у Луцьку живе неподалік військового аеродрому, по якому росіяни завдали ракетних ударів у перший день повномасштабного вторгнення. Вже за кілька годин лучанка дізналася, що її сини пішли у військо добровольцями."Діти одразу побігли у військкомат, діти які ніколи не служили. Чоловік віддав свій офіс під волонтерський центр. Я спершу теж волонтерила, але відчувала, що можу більше", — говорить бойова медикиня.В червні 2022-го лучанка пішла у місцевий терцентр комплектування і соцпідтримки. Про свій вибір рідним спершу нічого не казала, бо на службу у військо жінку брати не хотіли."Мене там десь два місяці мурижили. Казали: "старший вік, немає медичної освіти". Я всім їм доказувала, що я сильна, витривала і все зможу. Вже згодом я потрапила у ТРО", — пригадує Оксана.Зі слів лучанки, попри відсутність освіти у медичному підрозділі швидко освоїлася і усьому навчилася у колег. Зараз, каже жінка, знаходиться на позиціях, де евакуація ускладнилася. Щоб дістатися до пораненого медики мусять йти пішли понад два кілометри. Ще стільки ж — щоб евакуювати солдата."Фізично ми вже звикли до цих умов. Наш підрозділ дуже боєздатний, у нас дуже круті хлопці і дівчата, гарно себе показали. У нас більшість — добровольці", — додає "Каур".Вдома на Оксану чекає чоловік. Жінка каже: він замість неї нині забезпечує тил і піклується про дім. В липні 2023 жінка побувала вдома у короткочасній відпустці."Було морально важко, побачила у відпустці інший світ і мене трохи "накрило". Мені було важко бачити, що багато хто не думає про війну", — каже медикиня стрілецького взводу.

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