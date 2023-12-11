Суди тривали понад два роки: як завершилася справа поліцейського, який піймав прокурора за п'яним водінням

Віктора Циплакова, якого раніше визнали винним у порушенні недоторканості житла під час затримання прокурора Миколи Троцюка.



Суд першої інстанції визнав інспектора сектору реагування патрульної поліції Нововолинського відділення поліції невинуватим у справі про проникнення на приватну територію, передає



За що судили Віктора Циплакова



Прецедент із затриманням волинським поліцейським на той час прокурора Миколи Троцюка мав місце у вересні 2020 року, коли поліцейський під час патрулювання намагався затримати нетверезого водія.



Намагаючись зупинити прокурора, Віктор Циплаков зайшов за ним на подвір'я будинку. Власники хати, тесть і теща прокурора, подали на Циплакова до суду за порушення недоторканості житла.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань в листопаді 2020 року, через два місяці після події, а в кінці липня 2021 року Циплакову вручили обвинувальний акт.



Колишній працівник прокуратури Троцюк не є фігурантом цієї справи — восени 2022 року Верховний Суд України звільнив його з органів прокуратури без можливості оскарження рішення.



У суді прокурор у цій справі Олександр Бурко наполягав на покаранні у вигляді чотирьох років позбавлення волі. Рожищенський райсуд у листопаді 2022 року виніс обвинувальний акт і призначив Віктору Циплакову покарання у вигляді двох років позбавлення волі з іспитовим терміном один рік.



Поліцейський із рішенням не погодився та подав апеляційну скаргу. У травні 2023 року Волинський апеляційний суд рішення першої інстанції скасував і відправив справу на повторний розгляд.



"Прийнятим рішенням задоволений", — поліцейський Віктор Циплаков



Остаточний вирок головуюча суддя Рожищенського районного суду Наталія Шептицька оголосила 24 січня 2024 року. Як розповів у коментарі Суспільному Віктор Циплаков, на попередніх засіданнях заслухали свідків не лише зі сторони обвинувачення, а й зі сторони захисту, показів яких, зокрема раніше до справи не долучали.



"Додатково допитували ще двох свідків, які тоді були присутні при складанні протоколів. Прокуратура не надала до матеріалів справи, що він (Микола Троцюк — ред.) був визнаний винним за керування у стані алкогольного сп'яніння. І на цей раз вже повністю дослідили відео, а не так як минулий раз, що кусочок відео був тільки", — сказав поліцейський.



Віктор Циплаков зазначив: своєї вини не визнавав і доводив, що лише переслідував правопорушника, котрий вчинив злочин, й інших умислів не мав.



"Злочин складається з чотирьох частин: об'єкт, суб'єкт, об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона. Наголошували на тому, що недоторканість житла — це всупереч волі законного володільця. Мені ж ніхто не казав: "Залиште подвір'я", а я не виконував їхню вимогу. Такого не було", — каже інспектор.



Поліцейський розповів, що наприкінці засідання суддя наголосила, що складу злочину за ч. 2 статті 162 ККУ немає та виправдала Віктора Циплакова у зв'язку з недоведеністю в його діях складу кримінального правопорушення.



"Я дуже задоволений прийнятим рішенням, тому що суд спирався на європейське законодавство. Взагалі я думаю, що на досудовому розслідуванні ця справа могла би закритися", — сказав Віктор Циплаков.



Що буде далі



Сам нововолинський поліцейський додав, що вирок ще має вступити в законну силу, проте, ймовірно, прокуратура буде подавати апеляційну скаргу на це рішення. Додає: свою боротьбу, якщо буде потреба, разом з адвокатом Сергієм Полячуком буде продовжувати.



"Ми поїдемо на апеляцію, але це вже не буде Волинський апеляційний суд розглядати, бо він розглядав справу і виносив своє рішення. Це вже буде або Рівненський, або Львівський — кого призначить система розподілу", — додав Віктор Циплаков.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рожищенський районний суд завершив розгляд справи щодо обвинувачення поліцейського з Нововолинська, 36-річного, якого раніше визнали винним у порушенні недоторканості житла під час затримання прокурораСуд першої інстанції визнав інспектора сектору реагування патрульної поліції Нововолинського відділення поліції невинуватим у справі про проникнення на приватну територію, передає Суспільне Прецедент із затриманням волинським поліцейським на той час прокурора Миколи Троцюка мав місце у вересні 2020 року, коли поліцейський під час патрулювання намагався затримати нетверезого водія.Намагаючись зупинити прокурора, Віктор Циплаков зайшов за ним на подвір'я будинку. Власники хати, тесть і теща прокурора, подали на Циплакова до суду за порушення недоторканості житла.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань в листопаді 2020 року, через два місяці після події, а в кінці липня 2021 року Циплакову вручили обвинувальний акт.Колишній працівник прокуратури Троцюк не є фігурантом цієї справи — восени 2022 року Верховний Суд України звільнив його з органів прокуратури без можливості оскарження рішення.У суді прокурор у цій справі Олександр Бурко наполягав на покаранні у вигляді чотирьох років позбавлення волі. Рожищенський райсуд у листопаді 2022 року виніс обвинувальний акт і призначив Віктору Циплакову покарання у вигляді двох років позбавлення волі з іспитовим терміном один рік.Поліцейський із рішенням не погодився та подав апеляційну скаргу. У травні 2023 року Волинський апеляційний суд рішення першої інстанції скасував і відправив справу на повторний розгляд.Остаточний вирок головуюча суддя Рожищенського районного суду Наталія Шептицька оголосила 24 січня 2024 року. Як розповів у коментарі Суспільному Віктор Циплаков, на попередніх засіданнях заслухали свідків не лише зі сторони обвинувачення, а й зі сторони захисту, показів яких, зокрема раніше до справи не долучали."Додатково допитували ще двох свідків, які тоді були присутні при складанні протоколів. Прокуратура не надала до матеріалів справи, що він (Микола Троцюк — ред.) був визнаний винним за керування у стані алкогольного сп'яніння. І на цей раз вже повністю дослідили відео, а не так як минулий раз, що кусочок відео був тільки", — сказав поліцейський.Віктор Циплаков зазначив: своєї вини не визнавав і доводив, що лише переслідував правопорушника, котрий вчинив злочин, й інших умислів не мав."Злочин складається з чотирьох частин: об'єкт, суб'єкт, об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона. Наголошували на тому, що недоторканість житла — це всупереч волі законного володільця. Мені ж ніхто не казав: "Залиште подвір'я", а я не виконував їхню вимогу. Такого не було", — каже інспектор.Поліцейський розповів, що наприкінці засідання суддя наголосила, що складу злочину за ч. 2 статті 162 ККУ немає та виправдала Віктора Циплакова у зв'язку з недоведеністю в його діях складу кримінального правопорушення."Я дуже задоволений прийнятим рішенням, тому що суд спирався на європейське законодавство. Взагалі я думаю, що на досудовому розслідуванні ця справа могла би закритися", — сказав Віктор Циплаков.Сам нововолинський поліцейський додав, що вирок ще має вступити в законну силу, проте, ймовірно, прокуратура буде подавати апеляційну скаргу на це рішення. Додає: свою боротьбу, якщо буде потреба, разом з адвокатом Сергієм Полячуком буде продовжувати."Ми поїдемо на апеляцію, але це вже не буде Волинський апеляційний суд розглядати, бо він розглядав справу і виносив своє рішення. Це вже буде або Рівненський, або Львівський — кого призначить система розподілу", — додав Віктор Циплаков.

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