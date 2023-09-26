Які ціни на м'ясо для шашлику на ринку Луцька

Які ціни на м'ясо для шашлику на ринку Луцька
Для смачного м'якого шашлику потрібно обрати правильне м'ясо.

Журналісти телеканалу «Конкурент TV» відправились на ринок Луцька, щоб дізнатись ціни на м'ясо та смачні рецепти шашликів від продавців.

Зазвичай, кажуть, продавці для шашлику беруть шию. Бо ця частина дуже м'яка та соковита. Вона коштує 200 гривень за кілограм.

«Можна і на стейки, і на ромбики різати», – зазначає продавець.

Також, додають, покупці обирають копчик свинячий. Його вартість – 170 гривень за кілограм.

Також продають шию за 180–190 гривень за кілограм.

«Хто не любить жирного шашлику, то можна взяти внутрішню філейку. Вона коштує 200 гривень за кілограм», – розповідає продавчиня.

Свинячі стейки продають за 170 гривень за кілограм.

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Теги: шашлик, ринок, луцьк
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