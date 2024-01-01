В Україні дозволили перебувати в укриттях із домашніми тваринами

В Україні дозволили перебувати в укриттях із домашніми тваринами
У Міністерстві внутрішніх справ України внесли зміни до "Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту", і відтепер людям дозволили перебувати в укриттях з тваринами.

У доповненні йдеться про те, що люди, які приходять в укриття із тваринами, мають розміщуватися в окремих приміщеннях або відокремлених місцях. Людина, яка привела тварину, має постійно за нею наглядати, а також дбати про безпеку інших людей, майна та самої тварини і дотримуватися санітарних норм.

Наказ внесли до єдиного реєстру державних нормативних актів.

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Теги: укриття, тварини, тривоги
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