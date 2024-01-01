26 січня на Волині: гортаючи календар

26 січня на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні, 26 січня, святкує народний художник України, професор кафедри образотворчого мистецтва та дизайну ВНУ імені Лесі Українки Тетяна Галькун (на фото).

Також особисте свято сьогодні відзнаають: ексдепутат Волинської обласної ради Святослав Кравчук, юрист Юрій Бондарук, голова Іваничівської громади Федір Войтюк, громадський діяч Богдан Мойса, пластунка Тетяна Сеник-Лапковська.

Іменини 26 січня святкують Аркадій, Арсеній, Гаврило, Давид, Іван, Петро, Семен, Федір, Пилип, Марія.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день митника.

В Україні сьогодні відзначають День працівника контрольно-ревізійної служби.

26 січня також святкують Всесвітній день екологічної освіти. Започаткували свято міжнародні організації, а подію приурочили тому, щоб показати людству, які проблеми з забрудненням довкілля існують, і як вони впливають на здоров’я та якість життя.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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