На Волині з лютого діятимуть нові перепустки для пересування в комендантську годину

На Волині з лютого діятимуть нові перепустки для пересування в комендантську годину
На Волині з 1 лютого діятимуть перепустки нового зразка для переміщення в умовах комендантської години.

Про це повідомили у Волинської ОВА.

«Для переміщення по території Волині в умовах комендантської години до 1 лютого 2024 року необхідно отримати перепустку нового зразка», – йдеться у повідомленні.

Виготовлення бланків перепусток організовує Луцький зональний відділ Військової служби правопорядку на підставі письмової заявки, адресованої начальникові обласної військової адміністрації та комендантові області.

Прийом громадян комендант області здійснює в приміщенні Луцького зонального відділу ВСП у вівторок та четвер з 15:00 по 18:00.

Перепустка надається для фізичних осіб і на спеціальні транспортні засоби медичної, пожежної, інкасаторської та аварійних служб, а також для транспортних засобів підприємств, установ та організацій, що забезпечують життєдіяльність населених пунктів на території Волинської області, волонтерам, які здійснюють транспортування гуманітарної допомоги через Волинську область.

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Теги: перепустки, комендантська година, Волинь
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