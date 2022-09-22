На Волині з лютого діятимуть нові перепустки для пересування в комендантську годину
Сьогодні, 23:12
На Волині з 1 лютого діятимуть перепустки нового зразка для переміщення в умовах комендантської години.
Про це повідомили у Волинської ОВА.
«Для переміщення по території Волині в умовах комендантської години до 1 лютого 2024 року необхідно отримати перепустку нового зразка», – йдеться у повідомленні.
Виготовлення бланків перепусток організовує Луцький зональний відділ Військової служби правопорядку на підставі письмової заявки, адресованої начальникові обласної військової адміністрації та комендантові області.
Прийом громадян комендант області здійснює в приміщенні Луцького зонального відділу ВСП у вівторок та четвер з 15:00 по 18:00.
Перепустка надається для фізичних осіб і на спеціальні транспортні засоби медичної, пожежної, інкасаторської та аварійних служб, а також для транспортних засобів підприємств, установ та організацій, що забезпечують життєдіяльність населених пунктів на території Волинської області, волонтерам, які здійснюють транспортування гуманітарної допомоги через Волинську область.
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Про це повідомили у Волинської ОВА.
«Для переміщення по території Волині в умовах комендантської години до 1 лютого 2024 року необхідно отримати перепустку нового зразка», – йдеться у повідомленні.
Виготовлення бланків перепусток організовує Луцький зональний відділ Військової служби правопорядку на підставі письмової заявки, адресованої начальникові обласної військової адміністрації та комендантові області.
Прийом громадян комендант області здійснює в приміщенні Луцького зонального відділу ВСП у вівторок та четвер з 15:00 по 18:00.
Перепустка надається для фізичних осіб і на спеціальні транспортні засоби медичної, пожежної, інкасаторської та аварійних служб, а також для транспортних засобів підприємств, установ та організацій, що забезпечують життєдіяльність населених пунктів на території Волинської області, волонтерам, які здійснюють транспортування гуманітарної допомоги через Волинську область.
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