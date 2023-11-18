Пенсіонер приїжджає до Луцька, щоб грати та співати на зупинках і збирати гроші на ЗСУ

Микола Коваленко збирає гроші на допомогу ЗСУ. Чоловік кілька разів на тиждень з села Михлин приїжджає до Луцька, грає на баяні та співає на зупинках громадського транспорту.



Таким чином волонтерить з 2014 року, розповів



Микола Коваленко грає на баяні більше 30-ти років. Каже, що освоїв музичний інструмент самотужки, адже хотів урізноманітнювати уроки музики, які вів у школі села Михлин.



До виходу на пенсію, разом з учнями школи створив дитячий музичний батальйон — ДМБ "Соколята".



"Коли в школі ще працював, до 90-та тисяч армії перерахував. Потім, коли пішов на пенсію і ще й нашу школу закрили в Михлині, я сам став співати отак на зупинках, на ринку, де тільки можна. І дійшла моя допомога до більше як 130 тисяч", — розповідає чоловік.

Микола Коваленко говорить: зберігає усі банківські квитанції про переказані гроші на потреби різних військових частин.



Місцева жителька Зоя підтримала гривнею пісню та збір Миколи Коваленка. Жінка каже: чим може допомагає, головне — перемога України.



Пісні Микола Коваленко пише сам, також підбирає до них музику і друкує авторські збірки. Минулого року видав ювілейну — десяту збірку. До неї увійшли 44 пісні.



"Побачу військового, дякую, дарую йому свою збірку", — говорить музикант.



Впродовж тижня чоловіка можна побачити на різних локаціях в обласному центрі Волині. Грає на баяні та співає він впродовж кількох годин, збираючи гроші для допомоги воїнам, серед яких, каже, і його племінник, і багато знайомих.

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