Пенсіонер приїжджає до Луцька, щоб грати та співати на зупинках і збирати гроші на ЗСУ

Пенсіонер приїжджає до Луцька, щоб грати та співати на зупинках і збирати гроші на ЗСУ
65-річний Микола Коваленко збирає гроші на допомогу ЗСУ. Чоловік кілька разів на тиждень з села Михлин приїжджає до Луцька, грає на баяні та співає на зупинках громадського транспорту.

Таким чином волонтерить з 2014 року, розповів Суспільному пенсіонер.

Микола Коваленко грає на баяні більше 30-ти років. Каже, що освоїв музичний інструмент самотужки, адже хотів урізноманітнювати уроки музики, які вів у школі села Михлин.

До виходу на пенсію, разом з учнями школи створив дитячий музичний батальйон — ДМБ "Соколята".

"Коли в школі ще працював, до 90-та тисяч армії перерахував. Потім, коли пішов на пенсію і ще й нашу школу закрили в Михлині, я сам став співати отак на зупинках, на ринку, де тільки можна. І дійшла моя допомога до більше як 130 тисяч", — розповідає чоловік.
Микола Коваленко говорить: зберігає усі банківські квитанції про переказані гроші на потреби різних військових частин.

Місцева жителька Зоя підтримала гривнею пісню та збір Миколи Коваленка. Жінка каже: чим може допомагає, головне — перемога України.

Пісні Микола Коваленко пише сам, також підбирає до них музику і друкує авторські збірки. Минулого року видав ювілейну — десяту збірку. До неї увійшли 44 пісні.

"Побачу військового, дякую, дарую йому свою збірку", — говорить музикант.

Впродовж тижня чоловіка можна побачити на різних локаціях в обласному центрі Волині. Грає на баяні та співає він впродовж кількох годин, збираючи гроші для допомоги воїнам, серед яких, каже, і його племінник, і багато знайомих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: волонтери, збір
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волиняни відмовляються тримати корів та свиней: на скільки зменшилося поголів'я тварин минулоріч
Люди протестували проти дамби: чому підтоплює будинки в селах на Камінь-Каширщині
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині з лютого діятимуть нові перепустки для пересування в комендантську годину
Сьогодні, 23:12
На Волині попрощалися із полеглим Героєм Михайлом Вознюком
Сьогодні, 22:56
Пенсіонер приїжджає до Луцька, щоб грати та співати на зупинках і збирати гроші на ЗСУ
Сьогодні, 22:16
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Сьогодні, 21:44
Під час ярмарків на допомогу ЗСУ діти на Волині зібрали понад мільйон гривень
Сьогодні, 21:14
Схожі новини
Волинські волонтери збирають гроші на авто для підрозділу земляка Волинські волонтери збирають гроші на авто для підрозділу земляка
13 січень, 07:31
Турнікети для ЗСУ: волинян просять долучитися до закриття збору Турнікети для ЗСУ: волинян просять долучитися до закриття збору
18 листопад, 2023, 15:33
Для волинської бригади небайдужі зібрали понад 2 мільйони гривень Для волинської бригади небайдужі зібрали понад 2 мільйони гривень
19 жовтень, 2023, 23:12
Під час ярмарків на допомогу ЗСУ діти на Волині зібрали понад мільйон гривень Під час ярмарків на допомогу ЗСУ діти на Волині зібрали понад мільйон гривень
Сьогодні, 21:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині з лютого діятимуть нові перепустки для пересування в комендантську годину
Сьогодні, 23:12
 0
На Волині попрощалися із полеглим Героєм Михайлом Вознюком
Сьогодні, 22:56
 0
Пенсіонер приїжджає до Луцька, щоб грати та співати на зупинках і збирати гроші на ЗСУ
Сьогодні, 22:16
 0
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Сьогодні, 21:44
 0
Під час ярмарків на допомогу ЗСУ діти на Волині зібрали понад мільйон гривень
Сьогодні, 21:14
 0
Медіа
відео
1/8