Під час ярмарків на допомогу ЗСУ діти на Волині зібрали понад мільйон гривень
Сьогодні, 21:14
Під час благодійних ярмарків "Купи смаколики — допоможи ЗСУ" діти-волонтери у Камені-Каширському зібрали на потреби військових 1 122 855 тисяч гривень.
Як розповіла Суспільному волонтерка Олена Яков'як, із 2022 року в місті організували 63 благодійні ярмарки.
Намет із солодощами встановлюють у центрі міста.
"Вже тут знають наших діток, що намет стоїть з прапором і плакатом. Їхні мами випікали це все, діти також, от Богдан Букало сам місить кекси і продає. А де йде військовий – він кексика дарує", — каже волонтерка.
Зі слів Олени Яков'як, за час роботи ярмарків діти придбали для військових сім дронів і долучилися до низки зборів на автівки. Зараз школярі збирають гроші на тепловізійні плащі.
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Як розповіла Суспільному волонтерка Олена Яков'як, із 2022 року в місті організували 63 благодійні ярмарки.
Намет із солодощами встановлюють у центрі міста.
"Вже тут знають наших діток, що намет стоїть з прапором і плакатом. Їхні мами випікали це все, діти також, от Богдан Букало сам місить кекси і продає. А де йде військовий – він кексика дарує", — каже волонтерка.
Зі слів Олени Яков'як, за час роботи ярмарків діти придбали для військових сім дронів і долучилися до низки зборів на автівки. Зараз школярі збирають гроші на тепловізійні плащі.
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