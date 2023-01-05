Під час ярмарків на допомогу ЗСУ діти на Волині зібрали понад мільйон гривень





Як розповіла Олена Яков'як, із 2022 року в місті організували 63 благодійні ярмарки.



Намет із солодощами встановлюють у центрі міста.



"Вже тут знають наших діток, що намет стоїть з прапором і плакатом. Їхні мами випікали це все, діти також, от Богдан Букало сам місить кекси і продає. А де йде військовий – він кексика дарує", — каже волонтерка.



Зі слів Олени Яков'як, за час роботи ярмарків діти придбали для військових сім дронів і долучилися до низки зборів на автівки. Зараз школярі збирають гроші на тепловізійні плащі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час благодійних ярмарків "Купи смаколики — допоможи ЗСУ" діти-волонтери у Камені-Каширському зібрали на потреби військових 1 122 855 тисяч гривень.Як розповіла Суспільному волонтерка, із 2022 року в місті організували 63 благодійні ярмарки.Намет із солодощами встановлюють у центрі міста."Вже тут знають наших діток, що намет стоїть з прапором і плакатом. Їхні мами випікали це все, діти також, от Богдан Букало сам місить кекси і продає. А де йде військовий – він кексика дарує", — каже волонтерка.Зі слів Олени Яков'як, за час роботи ярмарків діти придбали для військових сім дронів і долучилися до низки зборів на автівки. Зараз школярі збирають гроші на тепловізійні плащі.

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