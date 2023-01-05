Під час ярмарків на допомогу ЗСУ діти на Волині зібрали понад мільйон гривень

Під час ярмарків на допомогу ЗСУ діти на Волині зібрали понад мільйон гривень
Під час благодійних ярмарків "Купи смаколики — допоможи ЗСУ" діти-волонтери у Камені-Каширському зібрали на потреби військових 1 122 855 тисяч гривень.

Як розповіла Суспільному волонтерка Олена Яков'як, із 2022 року в місті організували 63 благодійні ярмарки.

Намет із солодощами встановлюють у центрі міста.

"Вже тут знають наших діток, що намет стоїть з прапором і плакатом. Їхні мами випікали це все, діти також, от Богдан Букало сам місить кекси і продає. А де йде військовий – він кексика дарує", — каже волонтерка.

Зі слів Олени Яков'як, за час роботи ярмарків діти придбали для військових сім дронів і долучилися до низки зборів на автівки. Зараз школярі збирають гроші на тепловізійні плащі.

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Теги: ярмарки, діти, волонтери
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