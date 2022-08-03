У Володимирі чоловік напав на дівчину з ножем

У Володимирі чоловік напав на дівчину з ножем
У Володимирі чоловік напав на дівчину з ножем. Ймовірного нападника спіймали.

«Напав на дівчину з ножем! За інсайдерською інформацією, сьогодні близько 15:00 на вулиці Незалежності невідомий чоловік напав на дівчину та завдав тілесні ушкодження. На місці працювала поліція», – повідомили у телеграм-каналі «Твій Володимир».

У коментарі журналістам сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» речниця ГУНП Волині Ольга Бузулук зазначила, що ймовірного нападника затримали о 16:30.

«На місці досі працює поліція. Ймовірного нападника спіймали о 16:30», – зазначила Ольга Бузулук.

Деталі поліція повідомить згодом.

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Теги: поліція, нападник, ніж, дівчина
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