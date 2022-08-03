У Володимирі чоловік напав на дівчину з ножем





«Напав на дівчину з ножем! За інсайдерською інформацією, сьогодні близько 15:00 на вулиці Незалежності невідомий чоловік напав на дівчину та завдав тілесні ушкодження. На місці працювала поліція», – повідомили у телеграм-каналі «Твій Володимир».



У коментарі журналістам сайту новин Луцька та Волині Ольга Бузулук зазначила, що ймовірного нападника затримали о 16:30.



«На місці досі працює поліція. Ймовірного нападника спіймали о 16:30», – зазначила Ольга Бузулук.



Деталі поліція повідомить згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі чоловік напав на дівчину з ножем. Ймовірного нападника спіймали.«Напав на дівчину з ножем! За інсайдерською інформацією, сьогодні близько 15:00 на вулиці Незалежності невідомий чоловік напав на дівчину та завдав тілесні ушкодження. На місці працювала поліція», – повідомили у телеграм-каналі «Твій Володимир».У коментарі журналістам сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» речниця ГУНП Волинізазначила, що ймовірного нападника затримали о 16:30.«На місці досі працює поліція. Ймовірного нападника спіймали о 16:30», – зазначила Ольга Бузулук.Деталі поліція повідомить згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію