Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі сніг та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.
В області – хмарно з проясненнями. Вночі сніг та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Місцями ожеледиця, налипання мокрого снігу. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі сніг та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.
В області – хмарно з проясненнями. Вночі сніг та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Місцями ожеледиця, налипання мокрого снігу. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.
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