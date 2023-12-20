На Волині вирішують, як реформувати харчування у школах

На Волині обговорили нові стандарти, сучасні технологічні процеси, модернізацію харчоблоків, роль громад та керівників закладів освіти в успішній реалізації реформи шкільного харчування та план заходів з її впровадження на 2023-2027 роки.Про це йшлося під час регіонального форуму «Реформа шкільного харчування: виклики, досягнення, перспективи», повідомляє у фейсбуці Волинська ОВА.Він відбувся на Волині вперше, а саме на базі ліцею села Вербка Ковельського району.Захід об’єднав керівництво області, представників районних адміністрацій, громад, навчальних закладів, Міністерства освіти і науки України та Офісу реформи системи шкільного харчування.З вітальним словом до присутніх звернулася перша леді України, яка є ініціатором реформиз 2020 року.Опісля начальник ОВАзазначив, що правильне харчування – це одна з кращих інвестицій у здоров’я та розвиток наших дітей.«Реформа харчування – це не лише про їжу, це про спільні дії, про активність та ініціативність кожної громади у реалізації концепції Нової української школи. А також про здорову націю усієї країни, – сказав очільник області, який долучився до заходу в онлайн-режимі. – Впевнений, що сьогодні відбудеться якісний обмін досвідом, рекомендаціями та варіантами впровадження реформи харчування у закладах освіти. Тому що завдання форуму – сформувати чіткий план дій для кожної громади Волині»., керівник Проєктного офісу реформи системи харчування, голова Національної асоціації громадського харчування, додав: «Реформа шкільного харчування передбачає чотири ключові цілі: спроможність органів місцевого самоврядування в її реалізації; модернізація інфраструктури шкільних їдалень та кухонь; кадровий потенціал, підвищення кваліфікації людей, які працюють у шкільних їдальнях, а також робота над професійно-технічною освітою; комунікація здорового харчування на всіх рівнях. Це те, над чим ми сьогодні працюємо».