У школах та садочках Луцька подорожчало харчування. ВІДЕО





В середньому збільшення відбулось на 10-20%, розповів Віталій Бондар.



З його слів, усього у школах Луцької тергромади навчається 32 тисячі учнів, дошкільнят – майже десять тисяч.



На скільки здорожчала вартість харчування у дошкільних закладах освіти

Від початку року вартість харчування для дошкільнят зросла на п’ять гривень, розповіла завідувачка закладу дошкільної освіти №40 Ольга Швардовська.





З її слів, зараз вона становить для дітей до чотирьох років 45 гривень на день, від чотирьох років і до випуску 55 гривень на день. Держава компенсує батькам 30% оплати, тому батьки платять 70% від цієї суми.



"Відповідно ясельні та молодші групи — 31 гривня 50 копійок на день, а старші і середні групи 38 гривень 50 копійок на день", — каже Ольга Швардовська.



За дітей, які мають пільги, харчування оплачують з бюджету місцевої громади.



Зі слів Директорки ДНЗ № 40, у їхньому садочку є 19 дітей воїнів ЗСУ, п'ять — переселенців і двоє малозабезпечених. 50% від вартості харчування оплачують також багатодітні родини.



Як змінилася вартість порцій у шкільних їдальнях

У Луцькому ліцеї №27 навчається 1400 учнів, майже 200 з них мають пільги, вони харчуються за кошти міської ради, каже директорка Вероніка Захарчук. З її слів, вартість харчування у шкільній їдальні порівняно з минулим роком зросла на 10 гривень, було 40 гривень, а стало — 50.



"З першого по четвертий клас 100% дітей охоплено гарячим харчуванням, п'яті-шості класи, сьомі-восьмі — є такі, які централізовано замовляють. Діти, які перебувають на групі продовженого дня харчуються двічі, в них сніданок і обід", — розповідає Вероніка Захарчук.



Кухарка Іванна Мельник каже, що кожного дня у шкільній їдальні — інше меню: раз в тиждень риба, свинина, в п’ятницю — сирники.



Що кажуть учні та батьки про шкільне харчування та його вартість

Наталія Клекоцюк – мама двох дітей. Говорить: її син-школяр та донька, яка відвідує дитсадок, харчуються безплатно, бо їхній тато в лавах ЗСУ. За харчування сина на групі продовженого дня жінка платить 45 гривень вдень, до нового року платила — 35.



Щодня харчуються у шкільній їдальні одинадцятикласники Єгор Бутолін та Богдан Гордійчук. Кажуть, що дуже смачно і вважають таку вартість недорогою.



Для дітей 27 шкіл громади, а також для шкіл у селах Жидичин, Прилуцьке і Княгининок їжу готують працівники комбінату шкільного та студентського харчування, каже його директорка Світлана Шмід.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У школах та дитячих садках Луцької територіальної громади з 1 січня зросла вартість харчування. Ціни переглянули у зв’язку з рівнем індексу інфляції та збільшенням розміру мінімальної заробітної плати.В середньому збільшення відбулось на 10-20%, розповів Суспільному директор департаменту освіти луцької міської радиЗ його слів, усього у школах Луцької тергромади навчається 32 тисячі учнів, дошкільнят – майже десять тисяч.Від початку року вартість харчування для дошкільнят зросла на п’ять гривень, розповіла завідувачка закладу дошкільної освіти №40З її слів, зараз вона становить для дітей до чотирьох років 45 гривень на день, від чотирьох років і до випуску 55 гривень на день. Держава компенсує батькам 30% оплати, тому батьки платять 70% від цієї суми."Відповідно ясельні та молодші групи — 31 гривня 50 копійок на день, а старші і середні групи 38 гривень 50 копійок на день", — каже Ольга Швардовська.За дітей, які мають пільги, харчування оплачують з бюджету місцевої громади.Зі слів Директорки ДНЗ № 40, у їхньому садочку є 19 дітей воїнів ЗСУ, п'ять — переселенців і двоє малозабезпечених. 50% від вартості харчування оплачують також багатодітні родини.У Луцькому ліцеї №27 навчається 1400 учнів, майже 200 з них мають пільги, вони харчуються за кошти міської ради, каже директорка. З її слів, вартість харчування у шкільній їдальні порівняно з минулим роком зросла на 10 гривень, було 40 гривень, а стало — 50."З першого по четвертий клас 100% дітей охоплено гарячим харчуванням, п'яті-шості класи, сьомі-восьмі — є такі, які централізовано замовляють. Діти, які перебувають на групі продовженого дня харчуються двічі, в них сніданок і обід", — розповідаєКухарка Іванна Мельник каже, що кожного дня у шкільній їдальні — інше меню: раз в тиждень риба, свинина, в п’ятницю — сирники.– мама двох дітей. Говорить: її син-школяр та донька, яка відвідує дитсадок, харчуються безплатно, бо їхній тато в лавах ЗСУ. За харчування сина на групі продовженого дня жінка платить 45 гривень вдень, до нового року платила — 35.Щодня харчуються у шкільній їдальні одинадцятикласники. Кажуть, що дуже смачно і вважають таку вартість недорогою.Для дітей 27 шкіл громади, а також для шкіл у селах Жидичин, Прилуцьке і Княгининок їжу готують працівники комбінату шкільного та студентського харчування, каже його директорка

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