У школах та садочках Луцька подорожчало харчування. ВІДЕО

У школах та садочках Луцька подорожчало харчування. ВІДЕО
У школах та дитячих садках Луцької територіальної громади з 1 січня зросла вартість харчування. Ціни переглянули у зв’язку з рівнем індексу інфляції та збільшенням розміру мінімальної заробітної плати.

В середньому збільшення відбулось на 10-20%, розповів Суспільному директор департаменту освіти луцької міської ради Віталій Бондар.

З його слів, усього у школах Луцької тергромади навчається 32 тисячі учнів, дошкільнят – майже десять тисяч.

На скільки здорожчала вартість харчування у дошкільних закладах освіти
Від початку року вартість харчування для дошкільнят зросла на п’ять гривень, розповіла завідувачка закладу дошкільної освіти №40 Ольга Швардовська.


З її слів, зараз вона становить для дітей до чотирьох років 45 гривень на день, від чотирьох років і до випуску 55 гривень на день. Держава компенсує батькам 30% оплати, тому батьки платять 70% від цієї суми.

"Відповідно ясельні та молодші групи — 31 гривня 50 копійок на день, а старші і середні групи 38 гривень 50 копійок на день", — каже Ольга Швардовська.

За дітей, які мають пільги, харчування оплачують з бюджету місцевої громади.

Зі слів Директорки ДНЗ № 40, у їхньому садочку є 19 дітей воїнів ЗСУ, п'ять — переселенців і двоє малозабезпечених. 50% від вартості харчування оплачують також багатодітні родини.

Як змінилася вартість порцій у шкільних їдальнях
У Луцькому ліцеї №27 навчається 1400 учнів, майже 200 з них мають пільги, вони харчуються за кошти міської ради, каже директорка Вероніка Захарчук. З її слів, вартість харчування у шкільній їдальні порівняно з минулим роком зросла на 10 гривень, було 40 гривень, а стало — 50.

"З першого по четвертий клас 100% дітей охоплено гарячим харчуванням, п'яті-шості класи, сьомі-восьмі — є такі, які централізовано замовляють. Діти, які перебувають на групі продовженого дня харчуються двічі, в них сніданок і обід", — розповідає Вероніка Захарчук.

Кухарка Іванна Мельник каже, що кожного дня у шкільній їдальні — інше меню: раз в тиждень риба, свинина, в п’ятницю — сирники.

Що кажуть учні та батьки про шкільне харчування та його вартість
Наталія Клекоцюк – мама двох дітей. Говорить: її син-школяр та донька, яка відвідує дитсадок, харчуються безплатно, бо їхній тато в лавах ЗСУ. За харчування сина на групі продовженого дня жінка платить 45 гривень вдень, до нового року платила — 35.

Щодня харчуються у шкільній їдальні одинадцятикласники Єгор Бутолін та Богдан Гордійчук. Кажуть, що дуже смачно і вважають таку вартість недорогою.

Для дітей 27 шкіл громади, а також для шкіл у селах Жидичин, Прилуцьке і Княгининок їжу готують працівники комбінату шкільного та студентського харчування, каже його директорка Світлана Шмід.

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Теги: Волинь, Луцьк, освіта, школа, садок, харчування
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