Курс валют у Луцьку на 9 січня
Сьогодні, 09:00
9 січня готівковий курс долара становить 39.00, продають його за 39.60.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.70, а продають за 43.30.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.70, а продають за 9.00.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.70, а продають за 43.30.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.70, а продають за 9.00.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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