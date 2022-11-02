У Монобанку відбувся збій
Сьогодні, 09:20
У мобільному додатку monobank 9 січня відбулися збої в роботі.
Про це пише LB.ua.
Співзасновник банку Олег Гороховський прокоментував їх у Telegram: "Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую".
Пресслужба банку підтвердила наявність складнощів. Не працювали сервіси накопичення "Банки", водночас перекази з карти на карту працювали.
"Нам дуже шкода, що виникли складнощі при роботі з нашим продуктом. Зараз спостерігаються труднощі на нашому боці", – йдеться у коментарі.
Нагадаємо, що 12 грудня, в день хакерської атаки на мобільного оператора "Київстар", зловмисники вчинили масовану DDos-атаку і на monobank, але пробити його систему захисту їм не вдалось.
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Про це пише LB.ua.
Співзасновник банку Олег Гороховський прокоментував їх у Telegram: "Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую".
Пресслужба банку підтвердила наявність складнощів. Не працювали сервіси накопичення "Банки", водночас перекази з карти на карту працювали.
"Нам дуже шкода, що виникли складнощі при роботі з нашим продуктом. Зараз спостерігаються труднощі на нашому боці", – йдеться у коментарі.
Нагадаємо, що 12 грудня, в день хакерської атаки на мобільного оператора "Київстар", зловмисники вчинили масовану DDos-атаку і на monobank, але пробити його систему захисту їм не вдалось.
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