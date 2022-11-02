У Монобанку відбувся збій

У Монобанку відбувся збій
У мобільному додатку monobank 9 січня відбулися збої в роботі.

Про це пише LB.ua.

Співзасновник банку Олег Гороховський прокоментував їх у Telegram: "Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую".

Пресслужба банку підтвердила наявність складнощів. Не працювали сервіси накопичення "Банки", водночас перекази з карти на карту працювали.

"Нам дуже шкода, що виникли складнощі при роботі з нашим продуктом. Зараз спостерігаються труднощі на нашому боці", – йдеться у коментарі.

Нагадаємо, що 12 грудня, в день хакерської атаки на мобільного оператора "Київстар", зловмисники вчинили масовану DDos-атаку і на monobank, але пробити його систему захисту їм не вдалось.

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Теги: Монобанк, збій
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