У Монобанку відбувся збій





Про це пише



Співзасновник банку Олег Гороховський прокоментував їх у Telegram: "Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую".



Пресслужба банку підтвердила наявність складнощів. Не працювали сервіси накопичення "Банки", водночас перекази з карти на карту працювали.



"Нам дуже шкода, що виникли складнощі при роботі з нашим продуктом. Зараз спостерігаються труднощі на нашому боці", – йдеться у коментарі.



Нагадаємо, що 12 грудня, в день хакерської атаки на мобільного оператора "Київстар", зловмисники вчинили масовану DDos-атаку і на monobank, але пробити його систему захисту їм не вдалось.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мобільному додатку monobank 9 січня відбулися збої в роботі.Про це пише LB.ua Співзасновник банкупрокоментував їх у Telegram: "Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую".Пресслужба банку підтвердила наявність складнощів. Не працювали сервіси накопичення "Банки", водночас перекази з карти на карту працювали."Нам дуже шкода, що виникли складнощі при роботі з нашим продуктом. Зараз спостерігаються труднощі на нашому боці", – йдеться у коментарі.Нагадаємо, що 12 грудня, в день хакерської атаки на мобільного оператора "Київстар", зловмисники вчинили масовану DDos-атаку і на monobank, але пробити його систему захисту їм не вдалось.

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