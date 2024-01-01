Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 365990 вояк
Сьогодні, 09:10
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 365990 вояк.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько365990 (+820) осіб,
танків ‒ 6036 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 11203 (+9) од,
артилерійських систем – 8672 (+6) од,
РСЗВ – 954 (+1) од,
засоби ППО ‒ 638 (+0) од,
літаків – 329 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6823 (+1),
крилаті ракети ‒ 1805 (+18),
кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни ‒ 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 11552 (+10) од,
спеціальна техніка ‒ 1333 (+5).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько365990 (+820) осіб,
танків ‒ 6036 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 11203 (+9) од,
артилерійських систем – 8672 (+6) од,
РСЗВ – 954 (+1) од,
засоби ППО ‒ 638 (+0) од,
літаків – 329 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6823 (+1),
крилаті ракети ‒ 1805 (+18),
кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни ‒ 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 11552 (+10) од,
спеціальна техніка ‒ 1333 (+5).
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Коментарі 1
А наших УКРАЇНЦІВ, теж багато, і все гребуть і гребуть наших бідних хлопців. Ні кінця, ні краю. А наша влада,як крала, так і краде. Нехай самі і своїх синочків відправляють на 0.
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