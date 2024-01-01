Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 365990 вояк





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.24 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько365990 (+820) осіб,



танків ‒ 6036 (+5) од,



бойових броньованих машин ‒ 11203 (+9) од,



артилерійських систем – 8672 (+6) од,



РСЗВ – 954 (+1) од,



засоби ППО ‒ 638 (+0) од,



літаків – 329 (+0) од,



гелікоптерів – 324 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6823 (+1),



крилаті ракети ‒ 1805 (+18),



кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,



підводні човни ‒ 1 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 11552 (+10) од,



спеціальна техніка ‒ 1333 (+5).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 365990 вояк.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько365990 (+820) осіб,танків ‒ 6036 (+5) од,бойових броньованих машин ‒ 11203 (+9) од,артилерійських систем – 8672 (+6) од,РСЗВ – 954 (+1) од,засоби ППО ‒ 638 (+0) од,літаків – 329 (+0) од,гелікоптерів – 324 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6823 (+1),крилаті ракети ‒ 1805 (+18),кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,підводні човни ‒ 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 11552 (+10) од,спеціальна техніка ‒ 1333 (+5).

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