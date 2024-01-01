Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 365990 вояк

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 365990 вояк
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 365990 вояк.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько365990 (+820) осіб,

танків ‒ 6036 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 11203 (+9) од,

артилерійських систем – 8672 (+6) од,

РСЗВ – 954 (+1) од,

засоби ППО ‒ 638 (+0) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6823 (+1),

крилаті ракети ‒ 1805 (+18),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11552 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 1333 (+5).

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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Коментарі 1
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А наших УКРАЇНЦІВ, теж багато, і все гребуть і гребуть наших бідних хлопців. Ні кінця, ні краю. А наша влада,як крала, так і краде. Нехай самі і своїх синочків відправляють на 0.
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