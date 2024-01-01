Кількість загиблих від ракетного удару по Хмельниччині зросла
Сьогодні, 09:35
Кількість загиблих від ракетного удару по Хмельниччині зросла до 3 осіб.
Про це повідомив в.о. голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Тюрін.
"До сьогоднішнього ранку 5.42 години тривав пошук третього загиблого, внаслідок вчорашньої атаки ворога. Це чоловік 1955 року народження. Висловлюю співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що розбір конструкцій об'єкту та ліквідація наслідків ракетного удару завершена.
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Про це повідомив в.о. голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Тюрін.
"До сьогоднішнього ранку 5.42 години тривав пошук третього загиблого, внаслідок вчорашньої атаки ворога. Це чоловік 1955 року народження. Висловлюю співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що розбір конструкцій об'єкту та ліквідація наслідків ракетного удару завершена.
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