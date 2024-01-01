Перестало битися серце Героя з Волині Сергія Дидюка
Сьогодні, 10:00
6 січня 2024 року перестало битись серце захисника нашої Батьківщини, воїна 57 МПБр 46 - річного Дидюка Сергія Віталійовича.
Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
Сергій народився в м.Ківерці, згодом навчався в місцевій СШ 2. По місцю служби батька закінчив навчання в Голопристанській СШ 2 Херсонської області. Потім став студентом Луцького технікуму торгівлі та менеджменту.
З 1996 по 1999 роки проходив строкову службу в лавах Збройних Сил України. Після закінчення служби по 2005 рік працював у Голопристанському РВК.
"В квітні 2021 р. Сергій знову пішов служити за контрактом.
Був призначений відповідальним за матеріальне забезпечення особового складу батальйону.
Війна застала Сергія в Лисичанську Луганської області. Майже два роки він провів в гарячих точках. Останнім часом Сергій був в районі Куп"янська Харківської області.
Сергій був хорошим сином для свого тата, люблячим чоловіком для дружини та ніжним татом для маленької єдиної 3-х річної донечки.
Не можна висловити словами біль втрати", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про зустріч та поховання Сергія повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
Сергій народився в м.Ківерці, згодом навчався в місцевій СШ 2. По місцю служби батька закінчив навчання в Голопристанській СШ 2 Херсонської області. Потім став студентом Луцького технікуму торгівлі та менеджменту.
З 1996 по 1999 роки проходив строкову службу в лавах Збройних Сил України. Після закінчення служби по 2005 рік працював у Голопристанському РВК.
"В квітні 2021 р. Сергій знову пішов служити за контрактом.
Був призначений відповідальним за матеріальне забезпечення особового складу батальйону.
Війна застала Сергія в Лисичанську Луганської області. Майже два роки він провів в гарячих точках. Останнім часом Сергій був в районі Куп"янська Харківської області.
Сергій був хорошим сином для свого тата, люблячим чоловіком для дружини та ніжним татом для маленької єдиної 3-х річної донечки.
Не можна висловити словами біль втрати", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про зустріч та поховання Сергія повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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