Перестало битися серце Героя з Волині Сергія Дидюка

Дидюка Сергія Віталійовича.



Про це



Сергій народився в м.Ківерці, згодом навчався в місцевій СШ 2. По місцю служби батька закінчив навчання в Голопристанській СШ 2 Херсонської області. Потім став студентом Луцького технікуму торгівлі та менеджменту.



З 1996 по 1999 роки проходив строкову службу в лавах Збройних Сил України. Після закінчення служби по 2005 рік працював у Голопристанському РВК.



"В квітні 2021 р. Сергій знову пішов служити за контрактом.

Був призначений відповідальним за матеріальне забезпечення особового складу батальйону.



Війна застала Сергія в Лисичанську Луганської області. Майже два роки він провів в гарячих точках. Останнім часом Сергій був в районі Куп"янська Харківської області.



Сергій був хорошим сином для свого тата, люблячим чоловіком для дружини та ніжним татом для маленької єдиної 3-х річної донечки.

Не можна висловити словами біль втрати", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про зустріч та поховання Сергія повідомлять додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 січня 2024 року перестало битись серце захисника нашої Батьківщини, воїна 57 МПБр 46 - річногоПро це повідомили у Ківерцівській громаді.Сергій народився в м.Ківерці, згодом навчався в місцевій СШ 2. По місцю служби батька закінчив навчання в Голопристанській СШ 2 Херсонської області. Потім став студентом Луцького технікуму торгівлі та менеджменту.З 1996 по 1999 роки проходив строкову службу в лавах Збройних Сил України. Після закінчення служби по 2005 рік працював у Голопристанському РВК."В квітні 2021 р. Сергій знову пішов служити за контрактом.Був призначений відповідальним за матеріальне забезпечення особового складу батальйону.Війна застала Сергія в Лисичанську Луганської області. Майже два роки він провів в гарячих точках. Останнім часом Сергій був в районі Куп"янська Харківської області.Сергій був хорошим сином для свого тата, люблячим чоловіком для дружини та ніжним татом для маленької єдиної 3-х річної донечки.Не можна висловити словами біль втрати", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про зустріч та поховання Сергія повідомлять додатково.

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