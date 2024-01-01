Перестало битися серце Героя з Волині Сергія Дидюка

Перестало битися серце Героя з Волині Сергія Дидюка
6 січня 2024 року перестало битись серце захисника нашої Батьківщини, воїна 57 МПБр 46 - річного Дидюка Сергія Віталійовича.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

Сергій народився в м.Ківерці, згодом навчався в місцевій СШ 2. По місцю служби батька закінчив навчання в Голопристанській СШ 2 Херсонської області. Потім став студентом Луцького технікуму торгівлі та менеджменту.

З 1996 по 1999 роки проходив строкову службу в лавах Збройних Сил України. Після закінчення служби по 2005 рік працював у Голопристанському РВК.

"В квітні 2021 р. Сергій знову пішов служити за контрактом.
Був призначений відповідальним за матеріальне забезпечення особового складу батальйону.

Війна застала Сергія в Лисичанську Луганської області. Майже два роки він провів в гарячих точках. Останнім часом Сергій був в районі Куп"янська Харківської області.

Сергій був хорошим сином для свого тата, люблячим чоловіком для дружини та ніжним татом для маленької єдиної 3-х річної донечки.
Не можна висловити словами біль втрати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про зустріч та поховання Сергія повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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