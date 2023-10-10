На Волині пограбували магазин

На Волині пограбували магазин
Нововолинські поліцейські оперативно розкрили крадіжку з магазину.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Пригода трапилася у ніч на понеділок, 8 січня. Невідомий пошкодив металеві двері сільського магазину у Володимирському районі та викрав товар на майже 10 тис. грн.

Співробітники поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 19-річний місцевий житель.

До пошуку зловмисника залучався співробітник кінологічного центру ГУНП у Волинській області зі службовою собакою.

Окрім того, за минулу добу поліцейські розкрили дві крадіжки з торгових залів магазинів у Луцьку та одну крадіжку з магазину у Рожищі.

За усіма фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

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Теги: Волинь, грабіжник, поліція
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