На Волині пограбували магазин

Нововолинські поліцейські оперативно розкрили крадіжку з магазину.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.Пригода трапилася у ніч на понеділок, 8 січня. Невідомий пошкодив металеві двері сільського магазину у Володимирському районі та викрав товар на майже 10 тис. грн.Співробітники поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 19-річний місцевий житель.До пошуку зловмисника залучався співробітник кінологічного центру ГУНП у Волинській області зі службовою собакою.Окрім того, за минулу добу поліцейські розкрили дві крадіжки з торгових залів магазинів у Луцьку та одну крадіжку з магазину у Рожищі.За усіма фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.Слідство триває.