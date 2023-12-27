Скільки вулиць потребують перейменування на Волині





Ці дані на запит Вадим Поздняков. Минулого року таких вулиць було вдвічі більше і в переліку було 397 назв.



Як і у 2023 році в громадській організації розсилали запити у громади та дізнавалися у них, скільки вулиць ще не перейменували, розповів Вадим Поздняков. З його слів, найбільше не перейменованих вулиць налічується в обласному центрі Волині та понад десять вулиць у Ковелі.



Перелік вулиць у громадах Волині, які ще досі не змінили назви

Іваничівська селищна рада: в Іваничах ще є вулиця 8 березня та Першотравнева; у селі Мишів вулиця 8-Березня.



Зимнівська сільська рада: у селі Березовичі вулиця 8-го Березня; у селі Льотниче — вулиця Гагаріна, у селі Холбутова — Першотравнева.



Литовезька сільська рада: у селі Кречів також є вулиці 8-го Березня та Першотравнева, у Мовниках — Інтернаціональна.



Оваднівська сільська рада: у селі Верба ще живуть на Колгоспній, а в Охнівці на Жовтневій.



Павлівська сільська рада: у селі Грушів та Павлівка є вулиці 1 Травня та 8-го Березня; у Жашковичах — Гагаріна, в селі Орищі теж є вулиця Гагаріна та 40-річчя Перемоги, у Риковичах —8-го Березня, у Старому Порицьку — Першотравнева;



Поромівська сільська рада: у селі Бортнів є вулиця Інтернаціональна, а в Будятичах — 8-го Березня;



Камінь-Каширська міська рада: у місті Камінь-Каширський є вулиця Чкалова, у Бузаках — 8 Березня, у Ворокомле — 1 Травня, в Осівцях — 65-річчя Перемоги.



Маневицька селищна рада: у селі Козлиничі є вулиця Єршова, у Старому Чорторийську — Єршова і Хакімова.



Ковельська міська рада: у місті Ковель є вулиці 1-го травня, 8-го Березня, Бенделіані, Брюлова, Купріна, Мічуріна, Менделєєва, Чайковського та провулок Другий Ватутіна; у селі Білин є вулиця 8-го Березня, а у Заріччі — Першотравнева.



Любомльська міська рада: у місті Любомль є вулиця та провулок 1-го Травня та вулиці Власа Мізинця, Воїнів Інтернаціоналістів; у селі Запілля вулиця Власа Мізинця.



Голобська селищна рада: у селі Байківці ще залишилась вулиця Воз’єднання.



Головненська селищна рада: у селищі Головне є вулиці 1-го Травня, Гагаріна, Толстого; у Заболотті — 1-го Травня та Гагаріна; у Заозерному — Колгоспна.



Старовижівська селищна рада: у селищі Стара Вижівка є вулиці Ватутіна, Гагаріна, Горького, Карбишева, Колгоспна, Пушкіна, Федорова; у Борзовій ще є вулиця 8-го Березня; в селі Галина Воля — Колгоспна; у Мизовому — 1-го Травня; у Новій Вижві — провулки 8 Березня та Колгоспний; у Поліське та Чевель — Першотравневі.

Турійська селищна рада: у селищі Турійськ вулиця Першотравнева та провулок Першотравневий; у Купичеві — Дружби Народів та Першого Травня; у селі Обенижі — Гагаріна.



Шацька селищна рада: у селищі Шацьк є вулиці 1 Травня, 50 років Перемоги, 8 Березня, Гагаріна, Мічуріна, Федорова та провулок 50 років Перемоги; у Мельниках є вулиці 8 Березня, 1Травня, Жовтнева, Колгоспна; у селі Пехи — Колгоспна; у Пульмі — 8 Березня та Жовтнева; у Самійличах — Колгоспна; у селі Світязь є вулиці 40 років Перемоги, 8 Березня, Жовтнева та провулки 8 Березня та Жовтневий.



Дубечненська сільська рада: у селі Кримне залишилась вулиця 8-го Березня.



Забродівська сільська рада: у селі Заброди залишилась вулиця Артема.



Горохівська міська рада: у місті Горохів є вулиця Возз’єднання, Суворова, Чкалова, Я.Галана та провулки Чкалова та Я.Галана.



Ківерцівська міська рада: у місті Ківерці — вулиця Ціолковського.



Луцька міська рада: у місті Луцьку є бульвар Дружби Народів, вулиці 8-го Березня, Балакирева, Бородіна, Брюллова, Вавилова, Вороніхіна, Глієра, Гризодубової, Даньшина, Декабристів, Добролюбова, Єрмолової, Єршова, Жуковського, Захарова, Карбишева, Конякіна, Крилова, Левітана, Ломоносова, Маковського, Павлова, Рахманінова, Сєченова, Скрябіна, Софії Ковалевської, Трункіна, Тургенєва, Чайковського, Чернишевського, Щусєва, провулок Смелякова та проспект Перемоги; у селі Боголюби є вулиця 40 років Перемоги; у Дачному — 1 Травня та Гагаріна; у Жабці — ОК "Товариство садоводів-любителів "Мічурінець"; у Зміїнці є вулиці Возз’єднання, Мічуріна та Першотравнева; в Озерці — вулиця 9 Травня; у Прилуцьку — Жовтнева; у Сирниках — Конякіна.



Мар’янівська селищна рада: у селищі Мар’янівка є вулиця 8 Березня, Гагаріна, Матросова, Я.Галана; у селі Цегів є вулиці Інтернаціональна та Радгоспна.



Торчинська селищна рада: у селищі Торчин є вулиці Ватутіна, Гагаріна, Галана, Мічуріна, Маяковського, Олега Кошового, Островського, Перше Травня, Суворова; у селі Буяни є вулиці 1 Травня та Гагаріна; у селі Гать — Дружби Народів; у селі Кошів — 8-го Березня; у Сарнівці — 8 Березня; у Смолигові — 1 Травня; у селі Тертки — вулиця 1 Травня та Дружби Народів.



Боратинська сільська рада: у селі Гірка Полонка залишалась вулиця Першотравнева.



Городищенська сільська рада: у селищі Сенкевичівка є вулиця Гагаріна, а в Чарукові —Першотравнева.



Доросинівська сільська рада: у селі Вітоніж є вулиця Першотравнева, а в Квітневому — Гагаріна.



Копачівська сільська рада: у селі Копачівка також є вулиця Першотравнева, а в селі Кроватка — 1 Травня.



Підгайцівська сільська рада: у селах Липини та Романів є вулиці Першотравневі, а в Лищі — Возз’єднання.



Найбільше серед не перейменованих вулиць: Першотравневих, 8-го Березня та Гагаріна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на початок 2024 року 177 вулиць на Волині, які підлягали перейменуванню у рамках закону про декомунізацію, ще не змінили назву.Ці дані на запит Суспільного надав голова громадської організації "Світанок". Минулого року таких вулиць було вдвічі більше і в переліку було 397 назв.Як і у 2023 році в громадській організації розсилали запити у громади та дізнавалися у них, скільки вулиць ще не перейменували, розповів Вадим Поздняков. З його слів, найбільше не перейменованих вулиць налічується в обласному центрі Волині та понад десять вулиць у Ковелі.Перелік вулиць у громадах Волині, які ще досі не змінили назвиІваничівська селищна рада: в Іваничах ще є вулиця 8 березня та Першотравнева; у селі Мишів вулиця 8-Березня.у селі Березовичі вулиця 8-го Березня; у селі Льотниче — вулиця Гагаріна, у селі Холбутова — Першотравнева.у селі Кречів також є вулиці 8-го Березня та Першотравнева, у Мовниках — Інтернаціональна.у селі Верба ще живуть на Колгоспній, а в Охнівці на Жовтневій.у селі Грушів та Павлівка є вулиці 1 Травня та 8-го Березня; у Жашковичах — Гагаріна, в селі Орищі теж є вулиця Гагаріна та 40-річчя Перемоги, у Риковичах —8-го Березня, у Старому Порицьку — Першотравнева;у селі Бортнів є вулиця Інтернаціональна, а в Будятичах — 8-го Березня;у місті Камінь-Каширський є вулиця Чкалова, у Бузаках — 8 Березня, у Ворокомле — 1 Травня, в Осівцях — 65-річчя Перемоги.у селі Козлиничі є вулиця Єршова, у Старому Чорторийську — Єршова і Хакімова.у місті Ковель є вулиці 1-го травня, 8-го Березня, Бенделіані, Брюлова, Купріна, Мічуріна, Менделєєва, Чайковського та провулок Другий Ватутіна; у селі Білин є вулиця 8-го Березня, а у Заріччі — Першотравнева.у місті Любомль є вулиця та провулок 1-го Травня та вулиці Власа Мізинця, Воїнів Інтернаціоналістів; у селі Запілля вулиця Власа Мізинця.у селі Байківці ще залишилась вулиця Воз’єднання.у селищі Головне є вулиці 1-го Травня, Гагаріна, Толстого; у Заболотті — 1-го Травня та Гагаріна; у Заозерному — Колгоспна.у селищі Стара Вижівка є вулиці Ватутіна, Гагаріна, Горького, Карбишева, Колгоспна, Пушкіна, Федорова; у Борзовій ще є вулиця 8-го Березня; в селі Галина Воля — Колгоспна; у Мизовому — 1-го Травня; у Новій Вижві — провулки 8 Березня та Колгоспний; у Поліське та Чевель — Першотравневі.Турійська селищна рада: у селищі Турійськ вулиця Першотравнева та провулок Першотравневий; у Купичеві — Дружби Народів та Першого Травня; у селі Обенижі — Гагаріна.у селищі Шацьк є вулиці 1 Травня, 50 років Перемоги, 8 Березня, Гагаріна, Мічуріна, Федорова та провулок 50 років Перемоги; у Мельниках є вулиці 8 Березня, 1Травня, Жовтнева, Колгоспна; у селі Пехи — Колгоспна; у Пульмі — 8 Березня та Жовтнева; у Самійличах — Колгоспна; у селі Світязь є вулиці 40 років Перемоги, 8 Березня, Жовтнева та провулки 8 Березня та Жовтневий.у селі Кримне залишилась вулиця 8-го Березня.у селі Заброди залишилась вулиця Артема.у місті Горохів є вулиця Возз’єднання, Суворова, Чкалова, Я.Галана та провулки Чкалова та Я.Галана.у місті Ківерці — вулиця Ціолковського.у місті Луцьку є бульвар Дружби Народів, вулиці 8-го Березня, Балакирева, Бородіна, Брюллова, Вавилова, Вороніхіна, Глієра, Гризодубової, Даньшина, Декабристів, Добролюбова, Єрмолової, Єршова, Жуковського, Захарова, Карбишева, Конякіна, Крилова, Левітана, Ломоносова, Маковського, Павлова, Рахманінова, Сєченова, Скрябіна, Софії Ковалевської, Трункіна, Тургенєва, Чайковського, Чернишевського, Щусєва, провулок Смелякова та проспект Перемоги; у селі Боголюби є вулиця 40 років Перемоги; у Дачному — 1 Травня та Гагаріна; у Жабці — ОК "Товариство садоводів-любителів "Мічурінець"; у Зміїнці є вулиці Возз’єднання, Мічуріна та Першотравнева; в Озерці — вулиця 9 Травня; у Прилуцьку — Жовтнева; у Сирниках — Конякіна.у селищі Мар’янівка є вулиця 8 Березня, Гагаріна, Матросова, Я.Галана; у селі Цегів є вулиці Інтернаціональна та Радгоспна.у селищі Торчин є вулиці Ватутіна, Гагаріна, Галана, Мічуріна, Маяковського, Олега Кошового, Островського, Перше Травня, Суворова; у селі Буяни є вулиці 1 Травня та Гагаріна; у селі Гать — Дружби Народів; у селі Кошів — 8-го Березня; у Сарнівці — 8 Березня; у Смолигові — 1 Травня; у селі Тертки — вулиця 1 Травня та Дружби Народів.у селі Гірка Полонка залишалась вулиця Першотравнева.у селищі Сенкевичівка є вулиця Гагаріна, а в Чарукові —Першотравнева.у селі Вітоніж є вулиця Першотравнева, а в Квітневому — Гагаріна.у селі Копачівка також є вулиця Першотравнева, а в селі Кроватка — 1 Травня.у селах Липини та Романів є вулиці Першотравневі, а в Лищі — Возз’єднання.Найбільше серед не перейменованих вулиць: Першотравневих, 8-го Березня та Гагаріна.

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