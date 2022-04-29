«Найважливіші моменти в житті стаються у повсякденному вбранні», - засновниця бренду одягу Bavna Юлія Бавна

Bavna, власницею якого є Юлія Бавна, яка із початком повномасштабного вторгнення переїхала із Києва та наважилася розпочати власну справу.



«Бізнес під час війни – особливий. Це не те, як раніше, коли бізнес був для заробляння грошей і все. Зараз він має інший сенс. Попри усі труднощі та загрози ми залишаємося тут, створюємо робочі місця для тих, хто залишився тут, ми платимо податки, а відтак підтримуємо економіку воюючої країни», - розповідає Юлія.



Костюми, лонгсліви, світшоти, худі, джогери, футболки, шорти, сукні від Bavna – це не лише повсякденний одяг. Це ще гарантія якості.





«Bavna - це базовий, повсякденний одяг для найважливіших моментів, бо ж наше життя таке, що найважливіші моменти трапляються, коли їх не чекаєш і зазвичай у повсякденному одязі», - каже засновниця бренду.



Юлія Бавна родом із Хмельницької області, до повномасштабної війни десять років жила у Києві, де займалася продажем одягу, але завжди хотіла мати власні виробництво та бренд.



«Бачила багато одягу, хороших і не дуже виробників і розуміла, яким має бути виріб, аби його хотілося вдягати і він не втрачав своєї якості. З переїздом у Луцьк я наважилась, ризикнула і тепер є Bavna», - посміхаючись, розповідає жінка.





Окрім власних заощаджень, Юлія скористалася також урядовою програмою єРобота, щоправда отримати грантові кошти їй вдалося не одразу.



«Я подалася на грант, спершу мені відмовили, бо сама все робила, ні з ким не радилася. Тоді я пішла до луцького центру Дія.Бізнес розповіла про свою проблему із завдяки їхнім консультаціям, настановам, врахувавши свої помилки, після лекції в Дія.Бізнес, яку проводили спеціалісти із центру зайнятості, у мене все вийшло. Я ще раз подалася на грант і отримала кошти у сумі 250 тисяч гривень. В центрі Дія.Бізнес мені надали не лише фахову підтримку, змістовні та цікаві лекції, які і зараз намагаюся відвідувати максимально, але й стимул діяти, допомогли побачити помилки зрозуміти сильні сторони... Це як свіжий ковток повітря для нас, завжди хороший настрій, позитив та натхнення, якими у свою чергу я заряджаю свою команду», - каже Юлія Бавна.



Зараз виробництво брендового одягу Bavna функціонує на повну: розкрійний, експериментальний, швейний цехи працюються на новенькому комп’ютеризованому обладнанні.





«Ми дуже ретельно обирали виробника тканини і знайшли. Хоча до сьогодні отримуємо багато зразків тканин від інших постачальників, але кожного разу переконуємося, тестуючи їх, що наша найкраща – вона не кошлатися навіть після багаторазового прання. Крім того, ми приділяємо ретельну увагу до деталей одягу: до поясу, манжетів. Вони мають бути якісно прошиті, саме тому у нас є спеціальна поясна машинка, яку мало хто із виробників одягу має. Вони просто заправляють резинку у пояс та манжети, а ми ж їх ще прошиваємо», - розповідає Юлія.





Щодо цін на костюми, лонгсліви, світшоти, худі, джогери, футболки, шорти, сукні від Bavna, то, за словами власниці бренду, вони дуже доступні, а головне – мають гарантію на 90 днів.



«Вартість виробів на рівні масмаркету – ціни доступні. Звісно можна знайти дешевші речі у інших виробників, але чи будуть вони якісні? Ми вкладаємо у свій товар не лише якість. Ми довіряємо нашим покупцям – надсилаємо їм посилки без передоплати, а головне – ми даємо гарантію, що наші речі не кошлатяться, на 90 днів. Такого не роблять інтернет-магазини, а ми робимо. Крім того, ми завжди йдемо на зустріч клієнтам і пропонуємо різні форми оплати – навіть у розтермінування», - каже Юлія Бавна.





Цьогоріч асортимент одягу планують розширити і під брендом Bavna з’являться новинки.



«Минулого літа у нас з’явилися сукні та шорти, тепер плануємо додати до асортименту сорочки – різні, в тому числі в клітинку. І будемо продовжувати шити вироби із патріотичною вишивкою. Вишивку ми можемо нанести на будь-який виріб за бажанням замовника», - поділилась планами власниця бренду.







Продаж одягу бренду Bavna здійснюється через



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рік тому у Луцьку з’явився новий бренд базового одягу, власницею якого є, яка із початком повномасштабного вторгнення переїхала із Києва та наважилася розпочати власну справу., - розповідає Юлія.Костюми, лонгсліви, світшоти, худі, джогери, футболки, шорти, сукні від Bavna – це не лише повсякденний одяг. Це ще гарантія якості.- каже засновниця бренду.Юлія Бавна родом із Хмельницької області, до повномасштабної війни десять років жила у Києві, де займалася продажем одягу, але завжди хотіла мати власні виробництво та бренд.- посміхаючись, розповідає жінка.Окрім власних заощаджень, Юлія скористалася також урядовою програмою єРобота, щоправда отримати грантові кошти їй вдалося не одразу.- каже Юлія Бавна.Зараз виробництво брендового одягу Bavna функціонує на повну: розкрійний, експериментальний, швейний цехи працюються на новенькому комп’ютеризованому обладнанні.- розповідає Юлія.Щодо цін на костюми, лонгсліви, світшоти, худі, джогери, футболки, шорти, сукні від Bavna, то, за словами власниці бренду, вони дуже доступні, а головне – мають гарантію на 90 днів.- каже Юлія Бавна.Цьогоріч асортимент одягу планують розширити і під брендом Bavna з’являться новинки.- поділилась планами власниця бренду.Продаж одягу бренду Bavna здійснюється через сайт та сторінку в інстаграмі . Крім того, у луцьких покупців є можливість завітати на виробництво та приміряти обрані товари.

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