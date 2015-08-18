У Раді зареєстрували п’ять законопроєктів про мобілізацію

законопроєктів про удосконалення процесу мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.



Про це повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк, передає



«Станом на ранок вже в Раді п'ять версій законопроєкту про мобілізацію», - поінформував він.



Парламентарій уточнив, що суб'єктом подання законодавчої ініціативи є уряд України, а народні депутати подали чотири альтернативні проєкти закону.



За словами Железняка, строк подачі альтернативних законопроєктів закінчився, тому, напевно, це весь перелік.



«Згідно з регламентом, відсьогодні можна вже починати розглядати закон. Як мінімум, на комітеті», - зазначив Железняк.



За його словами, зараз триває закрите обговорення законопроєкту Головою Верховної Ради та представниками парламентських фракцій.



«На 10:00 вже призначений Комітет з питань оборони, де і буде прийнято рішення по законопроєкту», - підсумував народний депутат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Верховній Раді станом на ранок 9 січня зареєстровано вже п’ять, військового обліку та проходження військової служби.Про це повідомив народний депутат із фракції «Голос», передає Укрінформ «Станом на ранок вже в Раді п'ять версій законопроєкту про мобілізацію», - поінформував він.Парламентарій уточнив, що суб'єктом подання законодавчої ініціативи є уряд України, а народні депутати подали чотири альтернативні проєкти закону.За словами Железняка, строк подачі альтернативних законопроєктів закінчився, тому, напевно, це весь перелік.«Згідно з регламентом, відсьогодні можна вже починати розглядати закон. Як мінімум, на комітеті», - зазначив Железняк.За його словами, зараз триває закрите обговорення законопроєкту Головою Верховної Ради та представниками парламентських фракцій.«На 10:00 вже призначений Комітет з питань оборони, де і буде прийнято рішення по законопроєкту», - підсумував народний депутат.

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